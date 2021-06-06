Ми готові захищатися від погроз з Москви і Мінська, – Столтенберг

В альянсі також відзначають зростаючу активність у відносинах між Росією і Китаєм

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг застеріг РФ і Білорусь від дестабілізації обстановки на східному фланзі альянсу. НАТО готова захищатися, заявив генсек німецькому тижневику Welt am Sonntag.

За словами Столтенберга, в Північноатлантичному альянсі «готові при серйозній необхідності захищати і відстоювати кожного із союзників від будь-якої загрози, яка походить з Мінська і Москви». Країни-члени НАТО «серйозно стурбовані» тісною взаємодією між Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком, які спостерігаються в останні місяці. Білорусь стає «все більш залежною» від Росії, підкреслив генсек.

В альянсі також відзначають зростаючу активність у відносинах між Росією і Китаєм, які все тісніше співпрацюють «як в політичному, так і у військовому плані», заявив Столтенберг.

Москва і Пекін все частіше координують свої дії в таких організаціях, як ООН, а також «проводять спільні військові навчання, далекі польоти бойових літаків і морські операції, інтенсивно обмінюючись досвідом в області озброєнь і контролю інтернету». Це »новий вимір і серйозний виклик», вважає генсек НАТО.

Наступний саміт 30 країн, що входять в НАТО, відбудеться 14 червня в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі. У ньому візьме участь президент США Джо Байден.

Серед основних тем зустрічі – агресивні дії Росії і міжнародні зміни в сфері безпеки, пов’язані з посиленням Китаю.

Учасники саміту також обговорять ситуацію в Білорусі і існуючу програму партнерства Мінська з альянсом.

Як повідомлялося, 7 червня, президент США Джо Байден особисто обговорить з генсеком Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом в Білому домі виклики, які створюють перед країнами НАТО Росія, Китай, а також інші глобальні загрози.

До слова, НАТО продовжить забезпечувати надійне стримування і захист від ворожих дій Росії, однак вірить в можливість діалогу з Москвою.

Нагадаємо, уряд Білорусі підготував комплекс заходів у відповідь на міжнародні санкції, зокрема розглядається можливість відмови від західних інвестицій і технологій.