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    Ми готові захищатися від погроз з Москви і Мінська, – Столтенберг

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    &laquo;Країни-члени НАТО всерйоз стурбовані тісною взаємодією між Володимиром Путіним і&nbsp;Олександром Лукашенком&raquo; &ndash; Генсек НАТО - Ми готові захищатися від погроз з Москви і Мінська, – Столтенберг

    «Країни-члени НАТО всерйоз стурбовані тісною взаємодією між Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком» – Генсек НАТО

    Фото з відкритих джерел

    В альянсі також відзначають зростаючу активність у відносинах між Росією і Китаєм

    Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг застеріг РФ і Білорусь від дестабілізації обстановки на східному фланзі альянсу. НАТО готова захищатися, заявив генсек німецькому тижневику Welt am Sonntag.

    За словами Столтенберга, в Північноатлантичному альянсі «готові при серйозній необхідності захищати і відстоювати кожного із союзників від будь-якої загрози, яка походить з Мінська і Москви». Країни-члени НАТО «серйозно стурбовані» тісною взаємодією між Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком, які спостерігаються в останні місяці. Білорусь стає «все більш залежною» від Росії, підкреслив генсек.

    В альянсі також відзначають зростаючу активність у відносинах між Росією і Китаєм, які все тісніше співпрацюють «як в політичному, так і у військовому плані», заявив Столтенберг.

    Москва і Пекін все частіше координують свої дії в таких організаціях, як ООН, а також «проводять спільні військові навчання, далекі польоти бойових літаків і морські операції, інтенсивно обмінюючись досвідом в області озброєнь і контролю інтернету». Це »новий вимір і серйозний виклик», вважає генсек НАТО.

    Наступний саміт 30 країн, що входять в НАТО, відбудеться 14 червня в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі. У ньому візьме участь президент США Джо Байден.

    Серед основних тем зустрічі – агресивні дії Росії і міжнародні зміни в сфері безпеки, пов’язані з посиленням Китаю.

    Учасники саміту також обговорять ситуацію в Білорусі і існуючу програму партнерства Мінська з альянсом.

    Як повідомлялося, 7 червня, президент США Джо Байден особисто обговорить з генсеком Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом в Білому домі виклики, які створюють перед країнами НАТО Росія, Китай, а також інші глобальні загрози.

    До слова, НАТО продовжить забезпечувати надійне стримування і захист від ворожих дій Росії, однак вірить в можливість діалогу з Москвою.

    Нагадаємо, уряд Білорусі підготував комплекс заходів у відповідь на міжнародні санкції, зокрема розглядається можливість відмови від західних інвестицій і технологій.

    Теги: Білорусь Росія США НАТО санкції саміт Китай військові Йенс Столтенберг
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    Ми готові захищатися від погроз з Москви і Мінська, – Столтенберг