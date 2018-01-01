У США заарештували двох підлітків за злочин проти бджіл

Діти розгромили 50 вуликів, що призвело до загибелі півмільйона бджіл

У США (штат Айова) поліція заарештувала двох хлопців за вандалізм після того, як вони у грудні 2017-го спричинили загибель півмільйона бджіл. [READ_MORE] Підлітки 12-ти та 13-ти років завдали шкоди 50-ти вуликам на фермі Wild Hill Honey (Мед Дикого Пагорбу) у місті Сіу. Їхні дії призвели до того, що бджоли замерзли на смерть. Власники



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Діти розгромили 50 вуликів, що призвело до загибелі півмільйона бджіл

У США (штат Айова) поліція заарештувала двох хлопців за вандалізм після того, як вони у грудні 2017-го спричинили загибель півмільйона бджіл.

Підлітки 12-ти та 13-ти років завдали шкоди 50-ти вуликам на фермі Wild Hill Honey (Мед Дикого Пагорбу) у місті Сіу. Їхні дії призвели до того, що бджоли замерзли на смерть.

Власники ферми повідомили, що це завдало збитків на 60 тисяч доларів і назвали злочин «абсолютно безглуздим».

Зазначається, що хлопці просто перевертали усі вулики.

«Вони увірвалися в наш сарай, взяли все наше обладнання, викинули його на сніг, розбивали те, що могли. Здається, що нічого не вкрали, все просто було зруйновано або знищено», — розповів власник ферми пан Енгельгардт.

Джерело: BBC