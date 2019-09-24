До Польщі прибуде тисяча американських військових



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Трамп зазначив, що посилення американської військової присутності в Польщі не пов'язане з загрозою з боку Росії

За словами Трампа, військові приїдуть ймовірно з баз, розташованих в інших європейських країнах

Президент США Дональд Трамп на зустрічі в Нью-Йорку з президентом Польщі Анджеєм Дудою повідомив, що до Польщі прибуде тисяча американських військових.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що лідери двох країн підписали декларацію про розширення співпраці в сфері оборони.

За словами Трампа, військові приїдуть ймовірно з баз, розташованих в інших європейських країнах.

«Польща зобов'язується за свій рахунок спорудити необхідну інфраструктуру для їх розміщення. Мова при цьому не йде про створення нової військової бази. З ідеєю її створення раніше виступав польський президент, пропонуючи для неї назву «Форт Трамп», - йдеться у повідомленні.

Зараз в Польщі розміщені близько 4500 американських військових.

На питання про те, чи пов'язано посилення американської військової присутності в Польщі з загрозою з боку Росії, Трамп відповів негативно.

Нагадаємо, у Нью-Йорку проходить сесія Генеральної асамблеї ООН. На полях заходу очікується зустріч президента Володимира Зеленського з його американським колегою Дональдом Трампом.