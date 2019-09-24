До Польщі прибуде тисяча американських військових
За словами Трампа, військові приїдуть ймовірно з баз, розташованих в інших європейських країнах
Президент США Дональд Трамп на зустрічі в Нью-Йорку з президентом Польщі Анджеєм Дудою повідомив, що до Польщі прибуде тисяча американських військових.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що лідери двох країн підписали декларацію про розширення співпраці в сфері оборони.
За словами Трампа, військові приїдуть ймовірно з баз, розташованих в інших європейських країнах.
«Польща зобов'язується за свій рахунок спорудити необхідну інфраструктуру для їх розміщення. Мова при цьому не йде про створення нової військової бази. З ідеєю її створення раніше виступав польський президент, пропонуючи для неї назву «Форт Трамп», - йдеться у повідомленні.
Зараз в Польщі розміщені близько 4500 американських військових.
На питання про те, чи пов'язано посилення американської військової присутності в Польщі з загрозою з боку Росії, Трамп відповів негативно.
Нагадаємо, у Нью-Йорку проходить сесія Генеральної асамблеї ООН. На полях заходу очікується зустріч президента Володимира Зеленського з його американським колегою Дональдом Трампом.