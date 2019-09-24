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    У світі

    До Польщі прибуде тисяча американських військових

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    Трамп зазначив, що посилення американської військової присутності в Польщі не пов'язане з загрозою з боку Росії - До Польщі прибуде тисяча американських військових
    Трамп зазначив, що посилення американської військової присутності в Польщі не пов'язане з загрозою з боку Росії

    За словами Трампа, військові приїдуть ймовірно з баз, розташованих в інших європейських країнах

    Президент США Дональд Трамп на зустрічі в Нью-Йорку з президентом Польщі Анджеєм Дудою повідомив, що до Польщі прибуде тисяча американських військових.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Зазначається, що лідери двох країн підписали декларацію про розширення співпраці в сфері оборони.

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    За словами Трампа, військові приїдуть ймовірно з баз, розташованих в інших європейських країнах.

    «Польща зобов'язується за свій рахунок спорудити необхідну інфраструктуру для їх розміщення. Мова при цьому не йде про створення нової військової бази. З ідеєю її створення раніше виступав польський президент, пропонуючи для неї назву «Форт Трамп», - йдеться у повідомленні.

    Зараз в Польщі розміщені близько 4500 американських військових.

    На питання про те, чи пов'язано посилення американської військової присутності в Польщі з загрозою з боку Росії, Трамп відповів негативно.

    Нагадаємо, у Нью-Йорку проходить сесія Генеральної асамблеї ООН. На полях заходу очікується зустріч президента Володимира Зеленського з його американським колегою Дональдом Трампом.

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