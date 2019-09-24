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    Суспільство

    Зеленський у США пообіцяв діаспорі, що боронитиме Україну

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    У рамках візиту до Нью-Йорка для участі у Генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський провів свою першу зустріч в Українському інституті Америки - Зеленський у США пообіцяв діаспорі, що боронитиме Україну
    У рамках візиту до Нью-Йорка для участі у Генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський провів свою першу зустріч в Українському інституті Америки

    Зеленський пояснив, що очікує від зустрічі з президентом США відкритості - президент УККА

    Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку розповів представникам діаспори про свої плани відновлення територіальної цілісності України. 

    Про це президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей розповів після завершення зустрічі в коментарі Укрінформу

    Зазначається, що у понеділок увечері, 23 вересня, у рамках візиту до Нью-Йорка для участі у Генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський провів свою першу зустріч - завітав до Українського інституту Америки, де поспілкувався з діаспорою. 

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    «Він відверто пояснив нам деякі свої плани, зокрема щодо Донбасу, Криму», - зазначив Футей. 

    Президент УККА повідомив, що громада з приємністю відзначила той факт, що Зеленський приїхав на зустріч із діаспорою найпершим чином, одразу з літака.

    «Він нас запевнив, що його шлях полягає у подальшому захисті української ідентичності, української територіальної цілісності, поверненні всіх наших територій, вигнанні ворога, який окупував Україну», - підкреслив Футей.

    За його словами, Зеленський також розповів про своє бачення ролі американської діаспори, зокрема, у спілкуванні з американською владою стосовно подальшого розвитку України.

    «Звісно, кожен хотів би чути більше. Але треба розуміти, що йдуть переговори. Страшні переговори. З нашими союзниками - з Америкою, Канадою, Францією, Німеччиною. І навіть якби президент хотів сказати всі деталі, зараз цього не можна робити», - пояснив він.

    За словами Футея, Зеленський пояснив, що очікує від зустрічі з президентом США, насамперед, відкритості.

    «Президент чітко сказав, що він хоче почути від Трампа - який його план щодо України», - розповів Футей.

    За словами президента УККА, у такий «неприємний час», коли Україна опинилася в епіцентрі політичного протистояння двох американських партій, «головне, щоб ми тримали лінію, щоб надалі й республіканці, і демократи підтримували Україну, - так, як це завжди відбувалося досі».

    Як повідомлялося, Зеленський прибув із робочим візитом до США.

    Володимир Зеленський 23–26 вересня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, де візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

    Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.

    Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

    Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.

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