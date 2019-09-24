Зеленський у США пообіцяв діаспорі, що боронитиме Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У рамках візиту до Нью-Йорка для участі у Генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський провів свою першу зустріч в Українському інституті Америки

Зеленський пояснив, що очікує від зустрічі з президентом США відкритості - президент УККА

Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку розповів представникам діаспори про свої плани відновлення територіальної цілісності України.

Про це президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей розповів після завершення зустрічі в коментарі Укрінформу.

Зазначається, що у понеділок увечері, 23 вересня, у рамках візиту до Нью-Йорка для участі у Генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський провів свою першу зустріч - завітав до Українського інституту Америки, де поспілкувався з діаспорою.

«Він відверто пояснив нам деякі свої плани, зокрема щодо Донбасу, Криму», - зазначив Футей.

Президент УККА повідомив, що громада з приємністю відзначила той факт, що Зеленський приїхав на зустріч із діаспорою найпершим чином, одразу з літака.

«Він нас запевнив, що його шлях полягає у подальшому захисті української ідентичності, української територіальної цілісності, поверненні всіх наших територій, вигнанні ворога, який окупував Україну», - підкреслив Футей.

За його словами, Зеленський також розповів про своє бачення ролі американської діаспори, зокрема, у спілкуванні з американською владою стосовно подальшого розвитку України.

«Звісно, кожен хотів би чути більше. Але треба розуміти, що йдуть переговори. Страшні переговори. З нашими союзниками - з Америкою, Канадою, Францією, Німеччиною. І навіть якби президент хотів сказати всі деталі, зараз цього не можна робити», - пояснив він.

За словами Футея, Зеленський пояснив, що очікує від зустрічі з президентом США, насамперед, відкритості.

«Президент чітко сказав, що він хоче почути від Трампа - який його план щодо України», - розповів Футей.

За словами президента УККА, у такий «неприємний час», коли Україна опинилася в епіцентрі політичного протистояння двох американських партій, «головне, щоб ми тримали лінію, щоб надалі й республіканці, і демократи підтримували Україну, - так, як це завжди відбувалося досі».

Як повідомлялося, Зеленський прибув із робочим візитом до США.

Володимир Зеленський 23–26 вересня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, де візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.

Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.