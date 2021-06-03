У США заявили про відсутність доказів витоку Covid-19 з лабораторії

Основна увага приділяється Інституту вірусології в Вухані після появи нової інформації щодо трьох дослідників, які захворіли в листопаді 2019 року

Спеціаліст в ефірі телеканалу вказав на раніше наведені версії створення Covid-19 в лабораторії при розробці біологічної зброї

Глава Національного інституту охорони здоров'я США (при Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб) Френсіс Коллінз заявив про відсутність доказів, що коронавірус почав поширюватися по світу після витоку з китайської лабораторії, передає Fox News.

Спеціаліст в ефірі телеканалу вказав на раніше наведені версії створення Covid-19 в лабораторії при розробці біологічної зброї. Він вважає, що це не відповідає відомій інформації про даний вірусний геном.

Говорячи про версії, що вірус поширився з китайської лабораторії «помилково», Коллінз заявив, що «ніколи не виключав цього, хоча не було доказів цього».

Він також зазначив, що «екстраординарні твердження вимагають екстраординарних доказів». Глава Національного інституту охорони здоров'я США назвав гіпотезу з витоком вірусу з лабораторії екстраординарною. Він вказав, що через це для її підтвердження необхідні такі ж докази.

Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на доповідь американської розвідки повідомила, що троє співробітників Інституту вірусології Вухані важко захворіли в листопаді 2019 року, до появи перших повідомлень про коронавірусу нового типу. За заявою видання, звіт розвідки робить більш вагомими заклики Вашингтона до подальшого розслідування версії про можливий витік коронавірусу з китайської лабораторії.

Згодом офіційний представник китайського МЗС Чжао Ліцзяні заявив, що інформація про важку хворобу співробітників інституту не відповідає дійсності.

За останніми даними британських спецагентів, цілком ймовірно, що пандемія почалася саме з витоку коронавірусу з китайської дослідницької лабораторії.