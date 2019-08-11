У Стокгольмі посилили безпеку після спроби теракту в мечеті біля Осло



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10 серпня чоловік відкрив стрілянину в мечеті у комуні Берум біля Осло

Правоохоронці здійснюють додаткове спостереження у Стокгольмі

Поліція Стокгольма посилює заходи безпеки навколо місцевої мечеті під час святкування мусульманського свята Курбан-байрам на тлі стрілянини в мечеті в передмісті Осло Беруме, що сталася минулої суботи.

Про це в неділю повідомляє телеканал TV4.

Інспектор столичної поліції Улоф Алюнд заявив, що правоохоронці здійснюють додаткове спостереження і приділяють особливу увагу цьому району.

«Я сподіваюся, що держава надасть кращі можливості для забезпечення безпеки. Мова може йти про камери спостереження і більшу увагу. Можливо, про охоронців на окремих святах», - зазначив голова Союзу мусульман Швеції Тахір Акан в інтерв'ю Шведському радіо.

Нагадаємо, в суботу, 10 серпня, чоловік відкрив стрілянину в мечеті у комуні Берум біля Осло.

Згодом норвезька поліція знайшла мертвою родичку чоловіка, який відкрив стрілянину в мечеті в Осло.

Поліція Норвегії кваліфікувала стрілянину в мечеті як «спробу теракту».