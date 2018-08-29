У столиці Німеччини збудують атракціон у вигляді Берлінської стіни



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Для будівництва стіни буде використано 900 бетонних елементів, вона має «оточити» квартал у районі Палацу кронпринців

Британський фонд Phenomen Trust збудує у столиці Німеччини атракціон у вигляді Берлінської стіни, який працюватиме чотири тижні.

Про це повідомляє DW.

Як зазначають автори проекту, це буде місце, де можна «відчути історію». Водночас наголошується, що планується не стільки відтворити атмосферу СРСР та НДР, скільки створити «паралельну реальність», яка має викликати у відвідувачів відчуття переміщення в інший простір та час.

Для будівництва стіни буде використано 900 бетонних елементів, вона має «оточити» квартал у районі Палацу кронпринців.

Звести стіну фонд Phenomen Trust планує за одну ніч, так само як звели Берлінську стіну в 1961 році. Однак цю стіну знесуть через чотири тижні.

Відомо, що білети на цей атракціон коштуватимуть від 15 до 45 євро. Як зазначає видання, дехто вже назвав проект «радянським Діснейлендом».

Влада Берліна поки не дала офіційної згоди на будівництво стіни, проте автори проекту запевняють, що вже провели велику підготовчу роботу, зокрема щодо інформування жителів кварталу та співробітників офісів, що розташовані в кварталі. Їм обіцяють безперешкодний доступ до своїх осель або місця роботи. Також передбачений вільний проїзд транспорту екстрених служб.

За інформацією видання, фонд Phenomen Trust пов’язаний з бізнесменом Сергієм Адоньєвим, який був одним з головних спонсорів передвиборчої кампанії російської журналістки Ксенії Собчак.