У столиці Венесуели затримали американського журналіста



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Коді Уеддл брав участь у висвітленні недавнього повернення в Каракас лідера опозиції Хуана Гуайдо

Коді Уеддл працював у столиці Венесуели з 2014 року в якості незалежного журналіста

У столиці Венесуели Каракасі затримали американського журналіста Коді Уеддла. Про це повідомляє Fox News.

Уеддл працював у столиці Венесуели з 2014 року в якості незалежного журналіста і брав участь у висвітленні недавнього повернення в Каракас лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

Посилаючись на повідомлення Спілки журналістів Венесуели, телекомпанія зазначила, що затриманий також і колега Уеддла - Карлос Камачо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про продовження дії американських санкцій проти Венесуели, введених у 2015 році.

Напередодні Гуайдо після повернення до країни закликав венесуельців вийти на антиурядові протести 9 березня.

Нагадаємо, 4 березня Гуайдо повернувся до Венесуели з турне іншими країнами Латинської Америки.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати Америки суворо реагуватимуть на будь-які спроби перешкодити поверненню лідера опозиції Хуана Гуайдо до Венесуели.

Уряд США оголосив про введення санкцій проти шести високопоставлених керівників Нацгвардії та поліції Венесуели, які продовжують виконувати злочинні накази режиму президента Ніколаса Мадуро.