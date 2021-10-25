У Судані заарештовано міністрів, військові перекрили в'їзди до столиці

У неділю на вулиці вийшли сотні демонстрантів і намагалися перекрити центральну вулицю столиці

Армія заблокувала всі в'їзди до столиці Хартум і перекрила мости

У Судані четверо міністрів та інші чиновники високого рангу з штату Хартум заарештовані. Про це повідомляє телеканал Al Hadath.

Повідомляється, що армія заблокувала всі в'їзди до столиці Хартум і перекрила мости.

Затримано міністрів зв'язку, інформації, фінансів, промисловості; губернатор міста і один з представників правлячої в країні Суверенної ради.

За даними телеканалу, арешти тривають.

مباشر من #العربية حملة اعتقالات في #السودان.. تطال وزراء وقيادات وأعضاء بمجلس السيادة وأنباء عن وضع #حمدوك في الإقامة الجبرية https://t.co/xljNr2ctXW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 25, 2021

Найближчим часом має виступити із заявою глава Суверенної ради країни Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Перед початком арештів він зустрічався з главою уряду Абдаллою Хамдуком.

У неділю на вулиці вийшли сотні демонстрантів і намагалися перекрити центральну вулицю столиці Ен-Ніл. Суданська поліція застосувала сльозогінний газ.

Уже другий тиждень у Хартумі тривають виступи прихильників армії, вони проводять сидячий страйк перед штаб-квартирою військових. Їхня вимога – відставка уряду. Влада запевняє, що до заворушень причетні прихильники колишньої правлячої партії поваленого президента Омара аль-Башира.