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    У Судані заарештовано міністрів, військові перекрили в'їзди до столиці

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    У неділю на вулиці вийшли сотні демонстрантів і намагалися перекрити центральну вулицю столиці - У Судані заарештовано міністрів, військові перекрили в'їзди до столиці
    У неділю на вулиці вийшли сотні демонстрантів і намагалися перекрити центральну вулицю столиці
    фото: AFP

    Армія заблокувала всі в'їзди до столиці Хартум і перекрила мости

    У Судані четверо міністрів та інші чиновники високого рангу з штату Хартум заарештовані. Про це повідомляє телеканал Al Hadath.

    Повідомляється, що армія заблокувала всі в'їзди до столиці Хартум і перекрила мости.

    Затримано міністрів зв'язку, інформації, фінансів, промисловості; губернатор міста і один з представників правлячої в країні Суверенної ради.

    За даними телеканалу, арешти тривають.

    Найближчим часом має виступити із заявою глава Суверенної ради країни Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Перед початком арештів він зустрічався з главою уряду Абдаллою Хамдуком.

    У неділю на вулиці вийшли сотні демонстрантів і намагалися перекрити центральну вулицю столиці Ен-Ніл. Суданська поліція застосувала сльозогінний газ.

    Уже другий тиждень у Хартумі тривають виступи прихильників армії, вони проводять сидячий страйк перед штаб-квартирою військових. Їхня вимога – відставка уряду. Влада запевняє, що до заворушень причетні прихильники колишньої правлячої партії поваленого президента Омара аль-Башира.

    Теги: армія відставка військові поліція страйк Судан
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    У Судані заарештовано міністрів, військові перекрили в'їзди до столиці