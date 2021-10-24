На Вінниччині водій маршрутки побив атовця та вибачався перед ним на колінах

Після того як атовець відмовився вийти, водій почав витягати його з автобуса та бити по голові

У Вінницькій області водій маршрутки побив ветерана АТО, який хотів проїхати за посвідченням. У результаті чоловік потрапив до лікарні. Про це повідомила у Facebook-групі «Дашів-Інфо» місцева жителька Анастасія Ткачук, що стала очевидицею інциденту.

Микола Стельмащук, який є головою районної Спілки учасників АТО і ветеранів інших бойових дій, зайшов у маршрутку на зупинці в селі Жадани «Показав посвідчення, на що у відповідь почув ненормативну лексику, тобто обзивання, щоб він вийшов з автобуса, бо везти водій його не хоче», – зазначила дівчина.

Водій маршрутки. Фото: Василь Івасько/Facebook

Після того як атовець відмовився вийти, водій почав витягати його з автобуса, бити по голові, повалив на землю, наносив удари ногами, аж поки його не відтягнув один із пасажирів, переповідає очевидиця.

На вокзал прибула поліція та батько водія, який кричав на всіх, захищаючи сина. Побитому ж атовцю знадобилася допомога «швидкої», його забрали до лікарні.

Побитий ветеран. Фото: Анастасія Ткачук/Facebook

Як повідомляє «Obozrevatel», згодом побратими Миколи Стельмащука розшукали маршрутника і привезли до лікарні просити вибачення на колінах. Однак постраждалий не захотів пробачати.

«Ти не мене образив, ти образив усіх наших хлопців, які віддали життя за те, щоб такі, як ти, жили. Ти пам’ятаєш, які говорив мені слова? Я їх пам’ятаю. Мені це неприємно згадувати, тому що серед пасажирів були мами наших хлопців, учасників бойових дій, і була мама побратима, який загинув… Я хочу, щоб ти став на коліна перед кожним пам’ятним знаком нашим загиблим воїнам. Де б ти не йшов, не їхав. Я хочу, щоб ти перед кожною мамою загиблого, перед кожною мамою учасника бойових дій став на коліна. А з тобою я буду розбиратися», – промовив ветеран.

Пізніше Стельмащук розповів, що не побачив в очах водія ні сорому, ні вибачень.

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