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    У навчальному центрі «Десна» застрелився військовий

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    У Чернігівській області застрелився військовий - У навчальному центрі «Десна» застрелився військовий
    У Чернігівській області застрелився військовий
    фото з відкритих джерел

    Хлопцю до дембеля залишався місяць

    Сьогодні 24 жовтня о 3:53 ночі під час перебування на посту військовий-строковик здійснив самогубство. Про це Суспільному повідомив заступник начальника з морально-психологічного забезпечення 169-го навчального центру «Десна» Олександр Сагайдак.

    Хлопцю до дембеля залишався місяць. Йому було 23 роки і він родом з Дніпропетровщини.

    На службі характеризувався позитивно і проблемних питань не виявляв.

    Що стало причиною самогубства наразі не відомо. Всі обставини будуть встановлюватися, сказав Олександр Сагайдак.

    Військовий застрелився під час несення служби у варті, що охороняла склади. Постріл зробив зі штатної зброї автомату АК-47.

    Мертвого військового виявила зміна, яка прибула на пост.

    До слова, у Вінниці чоловік після сварки підстрелив дружину, а потім застрелився сам.

    Теги: Чернігівщина смерть військові самогубство чоловік
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    У навчальному центрі «Десна» застрелився військовий