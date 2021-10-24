У навчальному центрі «Десна» застрелився військовий

Хлопцю до дембеля залишався місяць

Сьогодні 24 жовтня о 3:53 ночі під час перебування на посту військовий-строковик здійснив самогубство. Про це Суспільному повідомив заступник начальника з морально-психологічного забезпечення 169-го навчального центру «Десна» Олександр Сагайдак.

Хлопцю до дембеля залишався місяць. Йому було 23 роки і він родом з Дніпропетровщини.

На службі характеризувався позитивно і проблемних питань не виявляв.

Що стало причиною самогубства наразі не відомо. Всі обставини будуть встановлюватися, сказав Олександр Сагайдак.

Військовий застрелився під час несення служби у варті, що охороняла склади. Постріл зробив зі штатної зброї автомату АК-47.

Мертвого військового виявила зміна, яка прибула на пост.

До слова, у Вінниці чоловік після сварки підстрелив дружину, а потім застрелився сам.