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    Події в Україні

    З кранів тече болото: з’явилося сумне фото водної катастрофи в Криму

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    З кранів тече болото: з’явилося сумне фото водної катастрофи в Криму
    Фото «Чорний список Сімферополь»/група Вконтакте

    Вода, яка подається в будинки виглядає як стічні води

    У анексованому Криму, де люди живуть в умовах жорсткої економії водних ресурсів, з кранів жителів Сімферополя замість води з кранів тече смердюча рідина.

    Відповідне фото опубліковано в Twitter RoksolanaToday & КримUA.

    На ньому видно брудну воду, яка подається в будинки, вона виглядає як стічні води


    «Сімферополь. Болото в мережі качають... Вчора якась смердюча рідина з крана текла», – підписала знімок автор публікації.

    Нагадаємо, російські окупанти проклали трубопровід зі сходу Криму до Сімферополя, що страждає від посухи. Водогін проклали між Тайганським і Сімферопольським водосховищами.

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