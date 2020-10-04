З кранів тече болото: з’явилося сумне фото водної катастрофи в Криму



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Фото «Чорний список Сімферополь»/група Вконтакте

Вода, яка подається в будинки виглядає як стічні води

У анексованому Криму, де люди живуть в умовах жорсткої економії водних ресурсів, з кранів жителів Сімферополя замість води з кранів тече смердюча рідина.

Відповідне фото опубліковано в Twitter RoksolanaToday & КримUA.

На ньому видно брудну воду, яка подається в будинки, вона виглядає як стічні води

Симферополь

болото в сети качают...

Вчера какая то вонючая жидкость из крана текла.. pic.twitter.com/IAQ3wcEonz — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) October 2, 2020





«Сімферополь. Болото в мережі качають... Вчора якась смердюча рідина з крана текла», – підписала знімок автор публікації.

Нагадаємо, російські окупанти проклали трубопровід зі сходу Криму до Сімферополя, що страждає від посухи. Водогін проклали між Тайганським і Сімферопольським водосховищами.

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