З кранів тече болото: з’явилося сумне фото водної катастрофи в Криму
Вода, яка подається в будинки виглядає як стічні води
У анексованому Криму, де люди живуть в умовах жорсткої економії водних ресурсів, з кранів жителів Сімферополя замість води з кранів тече смердюча рідина.
Відповідне фото опубліковано в Twitter RoksolanaToday & КримUA.
На ньому видно брудну воду, яка подається в будинки, вона виглядає як стічні води
Симферополь— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) October 2, 2020
болото в сети качают...
Вчера какая то вонючая жидкость из крана текла.. pic.twitter.com/IAQ3wcEonz
«Сімферополь. Болото в мережі качають... Вчора якась смердюча рідина з крана текла», – підписала знімок автор публікації.
Нагадаємо, російські окупанти проклали трубопровід зі сходу Криму до Сімферополя, що страждає від посухи. Водогін проклали між Тайганським і Сімферопольським водосховищами.