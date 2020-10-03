Масштабні забруднення та загибель тварин: на Камчатці стався витік нафти



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Відомо про масову загибель морських тварин на декількох пляжах Камчатського краю

«Грінпіс» назвав подію екологічною катастрофою і оголосив, що відправить на місце експедицію для розслідування

У Росії на Камчатці стався витік нафти. Екологи та місцеві жителі повідомляють про екологічну катастрофу.

Про це йдеться у матеріалі Російської служби ВВС.

Слідчий комітет в суботу оголосив про перевірку інформації про масову загибель морських тварин на декількох пляжах Камчатського краю.

«За попередніми даними слідства, загибель морських мешканців сталася через потрапляння в прибережні води Тихого океану підвищеної концентрації нафтових вуглеводнів і фенолів від невстановленого джерела в районі бухт Мала, Середня і Велика Лагерна. Також морська вода змінила колір», – йдеться в повідомленні слідчого комітету.

Перші повідомлення про забруднення води в районі Петропавловська-Камчатського і великій кількості мертвих тварин стали надходити ще на початку тижня. Місцеві жителі і туристи писали про погіршення зору, першіння в горлі, нудоту і інші симптоми, які виникали після купання і не проходили кілька тижнів.

Нафтопродукти і фенол виявлені в прибережній воді поблизу Халактирского пляжу в Камчатському краї, ознаки забруднення також виявлені ще на трьох ділянках акваторії Авачинскої затоки, повідомило Мінприроди Камчатського краю в п'ятницю.

«Згідно з отриманими уточненими даними, підтверджені підвищення приблизно в 2,5 рази по фенолу і в 3,6 рази по нафтопродуктах», - сказав т.в.о. голови Мінприроди Камчатки Олексій Кумарьков.

Причина забруднення досі неясна. Кумарьков в п'ятницю сказав, що причиною могло стати скидання лляльних вод або нафтопродуктів з суден.

Місцеві жителі, а також відомі особистості одразу стали публікувати в інтернеті пости з підтвердженням масштабних забруднень.

У той же час мінприроди Камчатського краю в суботу опублікувало кадри, на яких видно чистий пляж, а морська вода звичайного кольору.

Джерело видання Медуза, близьке до уряду Камчатського краю, розповів, що забруднення могло статися через військових, які вилили відходи в річку. Міноборони відкидає причетність до інциденту.

У пресслужбі Тихоокеанського флоту відзначили, що інформація про те, що флот пов'язаний із забрудненням океанічної води в районі пляжу, не відповідає дійсності. Відомство підкреслило, що ці відомості поширюють зарубіжні організації.

«Грінпіс» назвав подію екологічною катастрофою і оголосив, що відправить на місце експедицію для розслідування.