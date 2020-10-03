Масштабні забруднення та загибель тварин: на Камчатці стався витік нафти
«Грінпіс» назвав подію екологічною катастрофою і оголосив, що відправить на місце експедицію для розслідування
У Росії на Камчатці стався витік нафти. Екологи та місцеві жителі повідомляють про екологічну катастрофу.
Про це йдеться у матеріалі Російської служби ВВС.
Слідчий комітет в суботу оголосив про перевірку інформації про масову загибель морських тварин на декількох пляжах Камчатського краю.
«За попередніми даними слідства, загибель морських мешканців сталася через потрапляння в прибережні води Тихого океану підвищеної концентрації нафтових вуглеводнів і фенолів від невстановленого джерела в районі бухт Мала, Середня і Велика Лагерна. Також морська вода змінила колір», – йдеться в повідомленні слідчого комітету.
Перші повідомлення про забруднення води в районі Петропавловська-Камчатського і великій кількості мертвих тварин стали надходити ще на початку тижня. Місцеві жителі і туристи писали про погіршення зору, першіння в горлі, нудоту і інші симптоми, які виникали після купання і не проходили кілька тижнів.
Нафтопродукти і фенол виявлені в прибережній воді поблизу Халактирского пляжу в Камчатському краї, ознаки забруднення також виявлені ще на трьох ділянках акваторії Авачинскої затоки, повідомило Мінприроди Камчатського краю в п'ятницю.
«Згідно з отриманими уточненими даними, підтверджені підвищення приблизно в 2,5 рази по фенолу і в 3,6 рази по нафтопродуктах», - сказав т.в.о. голови Мінприроди Камчатки Олексій Кумарьков.
Причина забруднення досі неясна. Кумарьков в п'ятницю сказав, що причиною могло стати скидання лляльних вод або нафтопродуктів з суден.
Місцеві жителі, а також відомі особистості одразу стали публікувати в інтернеті пости з підтвердженням масштабних забруднень.
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На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)
У той же час мінприроди Камчатського краю в суботу опублікувало кадри, на яких видно чистий пляж, а морська вода звичайного кольору.
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Халактырский пляж в данный момент. Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ - ничего аномального не зафиксировано. Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА. Параллельно группа выехала на Малую Лагерную. Кроме того продолжается отбор проб воды специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС. Источник: @minprir_kamchatka #халактырскийпляж #экологиякамчатки
Джерело видання Медуза, близьке до уряду Камчатського краю, розповів, що забруднення могло статися через військових, які вилили відходи в річку. Міноборони відкидає причетність до інциденту.
У пресслужбі Тихоокеанського флоту відзначили, що інформація про те, що флот пов'язаний із забрудненням океанічної води в районі пляжу, не відповідає дійсності. Відомство підкреслило, що ці відомості поширюють зарубіжні організації.
«Грінпіс» назвав подію екологічною катастрофою і оголосив, що відправить на місце експедицію для розслідування.