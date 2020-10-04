Вулиці Києва знову почали обробляти дезінфікуючими засобами (фото)



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Фото Станіслава Груздєва

Кореспондент «Главкома» помітив спецтранспорт на столичних Березняках

Сьогодні, 4 жовтня, зранку у столиці були помічені машини, які обробляли вулиці дезінфікуючими засобами. З чим це пов’язано, поки не відомо. Учора «Главком» повідомляв, що у столиці за останню добу значно погіршилася якість повітря. Київ увійшов до десятки рейтингу забруднення повітря у містах.

Нагадаємо, 1 жовтня, після обіду у Києві спостерігався сильний смог. Дихати було важко і в повітрі відчувався запах гару.

Як відомо, спалювання листя є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягне за собою накладення адміністративних штрафів. Окрім того, це шкодить здоров’ю людей та екологічному стану міста. Про це киянам нагадало Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації.

Раніше стало відомо, що вогонь узяв у кільце Сєвєродонецьк. У прифронтовій зоні від учора горять ліси, полум’я охопило майже 10 тисяч гектарів території, вщент згоріли 250 будинків.

Пожежа розпочалась із займання сухої трави та лісової підстилки біля села Муратове та селища Трьохізбенка ще вчора вдень. Зараз йде локалізація 64 вогнищ пожежі. Жертвами пожеж стали щонайменше п’ятеро осіб.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.

1 жовтня пожежа пошкодила КПВВ «Станиця Луганська». На контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури.

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