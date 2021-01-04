У світі понад 85 млн людей інфіковані коронавірусом

Число випадків зараження коронавірусом в світі перевищило 85 мільйонів

Найбільше число виявлених заражень спостерігається в США

Кількість випадків зараження коронавірусом в світі перевищила 85 мільйонів.

Про це свідчать наведені дані університету Джонса Хопкінса, які оновлюються на сайті в реальному часі.

В світі зареєстровано 85 068 700 випадків Covid-19. З них понад 47 мільйонів одужали, а понад 1,8 мільйона померли.

Найбільше число виявлених заражень спостерігається в США - 20 614 190 осіб. На другому місці Індія (10 323 965), на третьому - Бразилія (7 733 746).

Раніше в січні глава МЗС Китаю Ван І представив версію Пекіна про походження коронавірусу. За його словами, згідно з більшістю досліджень, пандемія нової інфекції була викликана окремими спалахами в різних місцях по всьому світу.