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    У світі

    У світі понад 85 млн людей інфіковані коронавірусом

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    Число випадків зараження коронавірусом в світі перевищило 85 мільйонів - У світі понад 85 млн людей інфіковані коронавірусом
    Число випадків зараження коронавірусом в світі перевищило 85 мільйонів

    Найбільше число виявлених заражень спостерігається в США

    Кількість випадків зараження коронавірусом в світі перевищила 85 мільйонів.

    Про це свідчать наведені дані університету Джонса Хопкінса, які оновлюються на сайті в реальному часі.

    В світі зареєстровано 85 068 700 випадків Covid-19. З них понад 47 мільйонів одужали, а понад 1,8 мільйона померли.

    Найбільше число виявлених заражень спостерігається в США - 20 614 190 осіб. На другому місці Індія (10 323 965), на третьому - Бразилія (7 733 746).

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    Раніше в січні глава МЗС Китаю Ван І представив версію Пекіна про походження коронавірусу. За його словами, згідно з більшістю досліджень, пандемія нової інфекції була викликана окремими спалахами в різних місцях по всьому світу.

    Теги: США Індія Бразилія коронавірус
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