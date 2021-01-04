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    У Ватикані за кілька днів розпочнуть вакцинувати від коронавірусу

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    У Ватикані за кілька днів розпочнуть вакцинувати від коронавірусу - У Ватикані за кілька днів розпочнуть вакцинувати від коронавірусу
    У Ватикані за кілька днів розпочнуть вакцинувати від коронавірусу
    Фото: AFP

    Ватикан спеціально придбав низькотемпературний холодильник для зберігання вакцини

    За декілька днів у Ватикані планують розпочати вакцинацію від коронавірусу. Першими отримають щеплення літні люди похилого віку, медики, охорона та персонал, який найбільше контактує з людьми.

    Про це повідомляє The Local.

    Зазначається, що Ватикан спеціально придбав низькотемпературний холодильник для зберігання вакцини.

    «Передбачається, що вакцини можуть надійти на другий тиждень січня в достатній кількості, щоб покрити потреби Святого Престолу та держави Ватикан», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Папа Римський Франциск розкритикував тих, хто відправляється на відпочинок під час жорсткого карантину у своїх країнах. Ці люди, на його думку, не думали про інших у складний час.

    Раніше він запропонував безкоштовні тести на коронавірус для бідних і бездомних у Римі. Їх робитимуть в клініці на площі Святого Петра, яка була відкрита кілька років тому для надання базової медичної допомоги нужденним людям.

    Теги: Папа Римський Ватикан щеплення коронавірус
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