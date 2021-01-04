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    У світі

    Іспанія посилила карантин по всій країні через вечірку: відео

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    Учасників вечірки розганяли сотні силовиків - Іспанія посилила карантин по всій країні через вечірку: відео
    Учасників вечірки розганяли сотні силовиків
    Фото: DPA

    Сотні людей святкували Новий рік на складі майже дві доби

    Влада Іспанії посилила карантинні обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу, через масову вечірку, яка тривала понад 40 годин із порушенням правил.

    Про це повідомило видання The Local.

    Відзначається, що в селищі Лінас-дал-Бальєс, яке розташоване за 30 кілометрів від Барселони, 300 осіб зібралися у складському приміщенні для святкування Нового року.

    Напередодні розганяти порушників карантину приїхали сотні спецназівців.

    За даними поліції, обладнання, використане під час вечірки, конфісковано, трьох організаторів заарештовано, а всі учасники будуть притягнуті до відповідальності.

    При цьому учасникам карантину загрожують штрафи в розмірі три тисячі євро, тоді як організаторам – до 600 тисяч євро.

    Після вечірки влада повідомила про введення більш жорстких обмежень для більшості регіонів, зокрема щодо пересування. За новими правилами, жителі можуть виходити з дому тільки для того, щоб піти на роботу або до лікаря.

    За останніми даними, в Іспанії підтверджено 1,9 мільйона випадків коронавірусу, з них майже 51 тисяча - летальні. Країна посідає дев'яте місце у світі і п'яте у Європі за захворюваністю на Covid-19.

    Теги: Іспанія карантин влада коронавірус
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