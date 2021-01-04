Іспанія посилила карантин по всій країні через вечірку: відео

Сотні людей святкували Новий рік на складі майже дві доби

Влада Іспанії посилила карантинні обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу, через масову вечірку, яка тривала понад 40 годин із порушенням правил.

Про це повідомило видання The Local.

Відзначається, що в селищі Лінас-дал-Бальєс, яке розташоване за 30 кілометрів від Барселони, 300 осіб зібралися у складському приміщенні для святкування Нового року.

Напередодні розганяти порушників карантину приїхали сотні спецназівців.

За даними поліції, обладнання, використане під час вечірки, конфісковано, трьох організаторів заарештовано, а всі учасники будуть притягнуті до відповідальності.

Una fiesta ilegal en una nave abandonada en Llinás del Vallés es desalojada tras 36 horas



El operativo de los Mossos despliega a la BRIMO y ARRO en Llinás del Vallés para el desalojo de la nave, donde todavía quedaban 400 personas. pic.twitter.com/UzjiIsVqgK — ForoPoliticos (@ForoPoliticos) January 2, 2021

При цьому учасникам карантину загрожують штрафи в розмірі три тисячі євро, тоді як організаторам – до 600 тисяч євро.

si son guarros COMUNISTAS.



si son idiotas COMUNISTAS. pic.twitter.com/RSA1bzYvKw — Dude (@Dd_Zgz) January 2, 2021

Після вечірки влада повідомила про введення більш жорстких обмежень для більшості регіонів, зокрема щодо пересування. За новими правилами, жителі можуть виходити з дому тільки для того, щоб піти на роботу або до лікаря.

За останніми даними, в Іспанії підтверджено 1,9 мільйона випадків коронавірусу, з них майже 51 тисяча - летальні. Країна посідає дев'яте місце у світі і п'яте у Європі за захворюваністю на Covid-19.