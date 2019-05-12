У Таїланді 15 членів уряду пішли у відставку



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Офіційний представник уряду Таїланду заявив напередодні, що прем'єр-міністр Прают Чан-Оча вже передав королю список членів верхньої палати парламенту для затвердження

ЗМІ повідомляють, що колишні члени уряду обіймуть посади сенаторів у верхній палаті парламенту

У Таїланді 15 членів уряду подали у відставку. Інформацію про це напередодні ввечері опублікував офіційний інтернет-портал кабінету міністрів Таїланду, повідомляє Сіньхуа.

«Список високопосадовців, який наводиться в повідомленні, включає, зокрема, віце-прем'єра країни Чатчая Сарікалью, віце-прем'єра і міністра юстиції Праджина Джунтонга, міністра туризму і спорту Вірасака Ковсурата, міністра природних ресурсів і навколишнього середовища Сусарака Карнджанарата», - йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що вони обіймуть посади сенаторів у верхній палаті парламенту.

Раніше, в січні цього року, у відставку через організацію участі у виборах «Народної державної сили» / «Пхаланг Прачарат» / пішли ще чотири глави міністерств.

Відповідно до законів Таїланду, верхню палату парламенту країни складають 250 сенаторів, всі вони призначаються Національною радою з підтримання миру і порядку. Члени верхньої палати спільно з обраними під час березневих загальних виборів 500 депутатами нижньої палати обирають нового прем'єр-міністра.

Офіційний представник уряду Таїланду заявив напередодні, що прем'єр-міністр Прают Чан-Оча вже передав королю список членів верхньої палати парламенту для затвердження.