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    У світі

    У Таїланді 15 членів уряду пішли у відставку

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    Офіційний представник уряду Таїланду заявив напередодні, що прем'єр-міністр Прают Чан-Оча вже передав королю список членів верхньої палати парламенту для затвердження - У Таїланді 15 членів уряду пішли у відставку
    Офіційний представник уряду Таїланду заявив напередодні, що прем'єр-міністр Прают Чан-Оча вже передав королю список членів верхньої палати парламенту для затвердження

    ЗМІ повідомляють, що колишні члени уряду обіймуть посади сенаторів у верхній палаті парламенту

    У Таїланді 15 членів уряду подали у відставку. Інформацію про це напередодні ввечері опублікував офіційний інтернет-портал кабінету міністрів Таїланду, повідомляє Сіньхуа.

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    «Список високопосадовців, який наводиться в повідомленні, включає, зокрема, віце-прем'єра країни Чатчая Сарікалью, віце-прем'єра і міністра юстиції Праджина Джунтонга, міністра туризму і спорту Вірасака Ковсурата, міністра природних ресурсів і навколишнього середовища Сусарака Карнджанарата», - йдеться в повідомленні.

    ЗМІ повідомляють, що вони обіймуть посади сенаторів у верхній палаті парламенту.

    Раніше, в січні цього року, у відставку через організацію участі у виборах «Народної державної сили» / «Пхаланг Прачарат» / пішли ще чотири глави міністерств.

    Відповідно до законів Таїланду, верхню палату парламенту країни складають 250 сенаторів, всі вони призначаються Національною радою з підтримання миру і порядку. Члени верхньої палати спільно з обраними під час березневих загальних виборів 500 депутатами нижньої палати обирають нового прем'єр-міністра.

    Офіційний представник уряду Таїланду заявив напередодні, що прем'єр-міністр Прают Чан-Оча вже передав королю список членів верхньої палати парламенту для затвердження.

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