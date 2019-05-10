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    Зникнули три тайці-активісти, яких арештували за образу тайської монархії

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    Зникнули три тайці-активісти, яких арештували за образу тайської монархії

    Образи в бік королівської сім’ї Таїланду караються ув’язненням до 15 років

    Після арешту у В’єтнамі зникли три тайських активісти, яким висували звинувачення в образах в бік монархії Таїланду.

    8 травня всі троє були заарештовані і передані представникам влади Таїланду, пише інформаційне агентство Reuters.

    Тайський віце-прем’єр-міністр Правіт Вонгсуванг заперечив те, що троє активістів перебувають в в’язниці країни.

    Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала детально розслідувати факт зникнення опозиціонерів. До цього двоє інших критиків тайської монархії, які перебували за кордоном, були знайдені мертвими. 

    112 стаття Кримінального кодексу Таїланду передбачає покарання до 15 років в’язниці за образи у бік короля і членів королівської родини.

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