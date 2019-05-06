Корона із золота та священна парасолька. Як у Таїланді коронували нового короля



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Рама Х випустив свій перший королівський указ з обіцянкою дотримуватися прав громадян

У Таїланді проходить триденна церемонія коронації короля Маги Вачіралонгкорна.

66-річний монарх зійшов на трон під ім’ям Рами X після смерті свого батька Пхуміпона Адульядета в 2016 році.

Під час церемонії король урочисто надів корону із золота та діамантів вагою в 7,3 кілограми, яка є символом королівської влади. Також Магі Вачіралонгкорну подарували священну дев'ятирівневу парасольку.

Потім Рама Х випустив свій перший королівський указ з обіцянкою дотримуватися прав громадян.

Батько Рами X перебував на троні 70 років, ставши на момент смерті королем, що найдовше правив за всю історію Таїланду. За час його правління в країні змінилося понад 20 прем’єр-міністрів, було ухвалено 18 конституцій і сталося 18 державних переворотів.

Як відомо, за два дні до коронації Маха Вачіралонгкорн одружився з генералом і начальницею своєї служби охорони Сутхідою Вачіралонгкорн, яка стала його четвертою дружиною.