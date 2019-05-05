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    Коронація нового короля Таїланду: опубліковані яскраві фото та відео

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    <span>66-річний монарх зійшов на трон під ім&rsquo;ям Рами X</span> - Коронація нового короля Таїланду: опубліковані яскраві фото та відео
    66-річний монарх зійшов на трон під ім’ям Рами X
    Фото: Reuters

    Рама Х випустив свій перший королівський указ з обіцянкою дотримуватися прав громадян

    У Таїланді проходить триденна церемонія коронації короля Маги Вачіралонгкорна.

    66-річний монарх зійшов на трон під ім’ям Рами X після смерті свого батька Пхуміпона Адульядета в 2016 році.

    Під час церемонії король урочисто надів корону із золота та діамантів вагою в 7,3 кілограми, яка є символом королівської влади. Потім Рама Х випустив свій перший королівський указ з обіцянкою дотримуватися прав громадян.

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    Коронація нового короля Таїланду: опубліковані яскраві фото та відео
    Коронація нового короля Таїланду: опубліковані яскраві фото та відео
    Коронація нового короля Таїланду: опубліковані яскраві фото та відео
    Коронація нового короля Таїланду: опубліковані яскраві фото та відео
    Коронація нового короля Таїланду: опубліковані яскраві фото та відео
    Коронація нового короля Таїланду: опубліковані яскраві фото та відео
    Коронація нового короля Таїланду: опубліковані яскраві фото та відео
    Коронація нового короля Таїланду: опубліковані яскраві фото та відео
    Коронація нового короля Таїланду: опубліковані яскраві фото та відео
    Коронація нового короля Таїланду: опубліковані яскраві фото та відео
    Фото: Reuters

    Батько Рами X перебував на троні 70 років, ставши на момент смерті королем, що найдовше правив за всю історію Таїланду. За час його правління в країні змінилося понад 20 прем’єр-міністрів, було ухвалено 18 конституцій і сталося 18 державних переворотів.

    Як відомо, за два дні до коронації Маха Вачіралонгкорн одружився з генералом і начальницею своєї служби охорони Сутхідою Вачіралонгкорн, яка стала його четвертою дружиною.

    Джерело: Радіо Свобода

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