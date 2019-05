Коронація нового короля Таїланду: опубліковані яскраві фото та відео

Рама Х випустив свій перший королівський указ з обіцянкою дотримуватися прав громадян

У Таїланді проходить триденна церемонія коронації короля Маги Вачіралонгкорна.

66-річний монарх зійшов на трон під ім’ям Рами X після смерті свого батька Пхуміпона Адульядета в 2016 році.

Thailand's Maha Vajiralongkorn officially succeeds his late father and becomes the fully-fledged King of Thailand. He sits beneath a nine-tiered umbrella -- the most significant moment in the coronation ceremony.



