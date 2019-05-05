Коронація нового короля Таїланду: опубліковані яскраві фото та відео



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66-річний монарх зійшов на трон під ім’ям Рами X Фото: Reuters

Рама Х випустив свій перший королівський указ з обіцянкою дотримуватися прав громадян

У Таїланді проходить триденна церемонія коронації короля Маги Вачіралонгкорна.

66-річний монарх зійшов на трон під ім’ям Рами X після смерті свого батька Пхуміпона Адульядета в 2016 році.

Thailand's Maha Vajiralongkorn officially succeeds his late father and becomes the fully-fledged King of Thailand. He sits beneath a nine-tiered umbrella -- the most significant moment in the coronation ceremony.



Live coronation updates: https://t.co/tZZwqUjzuN pic.twitter.com/8YhwCQqVJI — CNN International (@cnni) 4 мая 2019 г.

Під час церемонії король урочисто надів корону із золота та діамантів вагою в 7,3 кілограми, яка є символом королівської влади. Потім Рама Х випустив свій перший королівський указ з обіцянкою дотримуватися прав громадян.

Батько Рами X перебував на троні 70 років, ставши на момент смерті королем, що найдовше правив за всю історію Таїланду. За час його правління в країні змінилося понад 20 прем’єр-міністрів, було ухвалено 18 конституцій і сталося 18 державних переворотів.

Як відомо, за два дні до коронації Маха Вачіралонгкорн одружився з генералом і начальницею своєї служби охорони Сутхідою Вачіралонгкорн, яка стала його четвертою дружиною.

Джерело: Радіо Свобода