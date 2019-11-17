У Тбілісі протестувальники заблокували всі входи до парламенту



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Фото: Володимир Умікашвілі / Newsgeorgia / Новини-Грузія

Протестувальники поставили намети біля входів в парламент

У Тбілісі учасники акції заблокували всі три входи у будівлю парламенту Грузії.

Про це повідомляє «Новости-Грузия».

За інформацією видання «Грузія Online», протестувальники поставили намети біля входів у парламент і планують встановити 24-годинне чергування. За словами протестувальників, протест не закінчиться, поки вимоги мітингувальників не будуть задоволені.

«Ми не дозволимо особовому обслуговуючому персоналу Бідзіна Іванішвілі (лідер правлячої партії «Грузинська мрія») увійти в цю будівлю. Якщо вони хочуть потрапити в нього, нехай тоді призначать позачергові пропорційні вибори», – цитує видання слова учасника акції.

Нагадаємо, у центрі Тбілісі учасники акції протесту, яка почалася після того, як депутати провалили голосування за реформу виборчої системи, почали розбивати намети на проспекті Руставелі.