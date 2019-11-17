  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Тбілісі протестувальники заблокували всі входи до парламенту

    • Розсилка
    У Тбілісі протестувальники заблокували всі входи до парламенту
    Фото: Володимир Умікашвілі / Newsgeorgia / Новини-Грузія

    Протестувальники поставили намети біля входів в парламент

    У Тбілісі учасники акції заблокували всі три входи у будівлю парламенту Грузії.

    Про це повідомляє «Новости-Грузия».

    За інформацією видання «Грузія Online», протестувальники поставили намети біля входів у парламент і планують встановити 24-годинне чергування. За словами протестувальників, протест не закінчиться, поки вимоги мітингувальників не будуть задоволені.

    74570228_2517535804982576_2048488315434303488_o_01

    «Ми не дозволимо особовому обслуговуючому персоналу Бідзіна Іванішвілі (лідер правлячої партії «Грузинська мрія») увійти в цю будівлю. Якщо вони хочуть потрапити в нього, нехай тоді призначать позачергові пропорційні вибори», – цитує видання слова учасника акції.

    Нагадаємо, у центрі Тбілісі учасники акції протесту, яка почалася після того, як депутати провалили голосування за реформу виборчої системи, почали розбивати намети на проспекті Руставелі.

    вибори Грузія протест парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ