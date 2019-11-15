  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Грузії почалися протести через провал голосування за виборчу реформу

    • Розсилка
    Учасники акції стверджують, що не розійдуться доти, поки не отримають виконання вимог. - У Грузії почалися протести через провал голосування за виборчу реформу
    Учасники акції стверджують, що не розійдуться доти, поки не отримають виконання вимог.
    Фото: Новини-Грузія

    Головна вимога протестувальників - призначити дострокові парламентські вибори за пропорційною системою

    У центрі Тбілісі учасники акції протесту, яка почалася після того, як депутати провалили голосування за реформу виборчої системи, почали розбивати намети на проспекті Руставелі.

    Про це повідомляє «Грузія-Online».

    Головна вимога протестувальників - призначити дострокові парламентські вибори за пропорційною системою.

    Протестувальники вимагають відставки уряду, формування перехідного уряду, проведення дострокових парламентських виборів, а також відсторонення партії «Грузинська мрія» від управління країною, у тому числі від формування тимчасового уряду.

    Учасники акції також стверджують, що не розійдуться доти, поки не отримають виконання вимог.

    Зазначимо, що у четвер, 14 листопада, парламент Грузії не зміг прийняти поправки до конституції, що передбачають перехід на пропорційну виборчу систему з 2020 року.

    вибори акція політика Грузія протест парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ