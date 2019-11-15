У Грузії почалися протести через провал голосування за виборчу реформу



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Учасники акції стверджують, що не розійдуться доти, поки не отримають виконання вимог. Фото: Новини-Грузія

Головна вимога протестувальників - призначити дострокові парламентські вибори за пропорційною системою

У центрі Тбілісі учасники акції протесту, яка почалася після того, як депутати провалили голосування за реформу виборчої системи, почали розбивати намети на проспекті Руставелі.

Про це повідомляє «Грузія-Online».

Головна вимога протестувальників - призначити дострокові парламентські вибори за пропорційною системою.

Протестувальники вимагають відставки уряду, формування перехідного уряду, проведення дострокових парламентських виборів, а також відсторонення партії «Грузинська мрія» від управління країною, у тому числі від формування тимчасового уряду.

Учасники акції також стверджують, що не розійдуться доти, поки не отримають виконання вимог.

Зазначимо, що у четвер, 14 листопада, парламент Грузії не зміг прийняти поправки до конституції, що передбачають перехід на пропорційну виборчу систему з 2020 року.