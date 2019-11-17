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    У світі

    Напередодні виборів у Британії Джонсон має найбільшу підтримку

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    Напередодні виборів у Британії Джонсон має найбільшу підтримку
    Фото: Bloomberg

    Позачергові парламентські вибори пройдуть у Великій Британії 12 грудня

    Напередодні парламентських виборів у Великій Британії в грудні партія глави уряду Бориса Джонсона утримує лідерство у рейтингу

    Про це повідомляє Euronews.

    «За менш як чотири тижні до загальних виборів у Великій Британії Консервативна партія Бориса Джонсона продовжує лідирувати в опитуваннях симпатій виборців» – йдеться у повідомленні.

    Джонсон оголосив, що всі кандидати у депутати, які виступають від імені консерваторів, пообіцяли підтримати його угоду щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

    Опозиційна Лейбористська партія Джеремі Корбіна сподівається вийти у лідери перегонів, її рейтинг трохи збільшився після першого тижня виборчої агітаційної кампанії.

    Зростає і підтримка голови уряду Шотландії Ніколи Стерджен на тлі заклику Шотландської націоналістичної партії до нового референдуму про незалежність від Британії наступного року.

    Тим часом позиція Ліберал-демократичної партії Джо Свінсон проти Brexit поки що не призвела до зростання рейтингу.

    Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори пройдуть у Великій Британії 12 грудня, а вихід країни з ЄС було відтерміновано до 31 січня 2020 року.

    ЄС вибори рейтинг Brexit партії Велика Британія
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