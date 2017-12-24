У США поліція випадково застрелила шестирічного хлопчика
- Сьогодні, 00:57
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Одна з куль пройшла через стіну фургона і зачепила дитину, яка померла по дорозі в лікарню
В американському штаті Техас поліція застрелила шестирічного хлопчика. Про це повідомляє The Telegraph.
За даними видання, поліцейські переслідували жінку на ім'я Аманда Джонс, яка спробувала сховатися в трейлері. Шериф повідомив, що жінка вийшла на сходи і відкрила вогонь, після чого поліція почала стріляти у відповідь.
Одна з куль пройшла через стіну фургона і зачепила дитину, яка померла по дорозі в лікарню.
Співробітники поліції, які брали участь у штурмі, відсторонені від роботи, ведеться розслідування.
Нагадаємо, чоловік, який напав з мачете на людей у парку Canoga у Лос-Анджелесі, був застрелений поліцією ввечері 23 грудня