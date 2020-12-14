У Великій Британії науковці виявили новий вид коронавірусу

Новий вид коронавірусу поширюється швидше за вже відомий

Влада Великої Британії виявила новий вид коронавірусу, що поширюється на півдні Англії швидше за відомий. Про це повідомляє Sky News.

За словами глави британського МОЗ Метта Генкока, з понад однієї тисячі виявлених випадків нового виду коронавірусу, переважна частина була зафіксована на півдні Англії.

«Зі щонайменше 60 громад надходила інформація про новий варіант Covid-19», ─ повідомив урядовець.

Міністр наголосив, що уряд Британії вже сповістив Всесвітню організацію охорони здоров’я.

Раніше стало відомо, що Лондон, який також знаходиться на півдні Англії, з середи посилює карантин через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як повідомлялося, у світі станом на 14 грудня коронавірус зафіксували у 72,7 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,6 млн осіб, а одужали майже 51 млн людей. Також за минулу добу виявили 537 361 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 169 809 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.