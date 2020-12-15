Нова мутація Covid-19 у Великій Британії не є небезпечною – ВООЗ

ВООЗ: Цей тип вірусу більш заразний, але не здається небезпечним

У ВООЗ закликали громадськість бути обережнішими у зв'язку з виявленою мутацією коронавірусу

Нова мутація коронавірусу, яку виявили у Великій Британії, не являє собою велику небезпеку. Водночас вона має великі темпи поширення. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Девід Набарро, пише BBC.

«Цей тип вірусу більш заразний, але не здається небезпечним. Дані змушують припускати, що це радикально не змінить пріоритети у боротьбі з вірусом у Великій Британії», – сказав Набарро.

Також у ВООЗ закликали громадськість бути обережнішими у зв'язку з виявленою мутацією коронавірусу.

Нагадаємо, влада Великої Британії виявила новий вид коронавірусу. За словами глави британського МОЗ Метта Генкока, з понад однієї тисячі виявлених випадків нового виду коронавірусу, переважна частина була зафіксована на півдні Англії.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан.

Влада Британії скоротила термін обов’язкової самоізоляції для осіб, які прибувають з закордону або мали контакти з хворими на Covid-19. Тепер замість двох тижнів такі особи повинні перебувати в режимі самоізоляції протягом 10 днів.

Станом на 15 грудня у Великій Британії зафіксували 1 869 666 випадків Covid-19. Від захворювання померло 64 402 особи.