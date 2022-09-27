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У Туреччині біля поліцейської дільниці стався вибух. Є постраждалі

Альона Боженко
glavcom.ua
У Туреччині біля поліцейської дільниці стався вибух. Є постраждалі
Двоє поліцейських отримали поранення
фото ілюстративне

Вибух стався близько 23:00 за місцевим часом

Внаслідок вибуху бомби біля поліцейської дільниці у південній турецькій провінції Мерсін поранені двоє офіцерів. Про це повідомляє Reuters.

МВС Туреччини заявило, що вибух стався близько 23:00 за місцевим часом.

Другу бомбу, знайдену біля поліційної дільниці, було знищено під контролем правоохоронних органів, а підозрюваного затримано, повідомило міністерство внутрішніх справ Туреччини.

Нагадаємо, 26 вересня, у російському місті Іжевськ сталася стрілянина в школі №88. Стрілянина почалася під час уроку. Нападником був 34-річний місцевий мешканець Артем Казанцев. Він був випускником цієї школи.

Додамо, у місті Шебекіно, що в Бєлгородській області РФ, увечері 25 вересня пролунали вибухи. Ймовірно, під час запуску здетонувала ракета.

Також у районі аеропорту в російському Курську ввечері 24 вересня було чутно звуки вибухів. У напрямку летовища вирушили пожежні машини.

 

Теги: Туреччина машини вибух

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