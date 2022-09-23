У день «референдуму» в Мелітополі прогримів потужний вибух

Мелітопольцям радять триматися якнайдалі від рашистів і ворожої техніки

Люди бояться виходити з дому, а цей страх на руку окупантам – їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома

Сьогодні о 7:00 в Мелітополі пролунав гучний вибух. Про це повідомляє міський голова Іван Федоров.

«Терор окупантів наростає. Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам – у перший день побудинкового «голосування» на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома», – зазначає Федоров.

Інформація про вибухи уточнюється.

«Проте одне можна сказати точно. Мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки. Поряд з ними постійно щось вибухає», – додає мер.

Нагадаємо, окупанти розпочали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях загарбники посилили терор та паспортизацію.