У Туркменістані восьмий день святкують публікацію книги президента «Туркменський алабай»



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Фото Altyn Asyr

Алабаями президент цікавиться з 2017 року

У Туркменістані тривають урочисті заходи, присвячені виходу у світ нової книги президента Гурбангули Бердимухамедова «Туркменський алабай».

Про повідомили в ІА «Хроника Туркменистана».

«Святкування все ще продовжуються», – підтвердили в агентстві.

Ще 13 вересня голова держави презентував свою книгу на засіданні Кабміну і подарував міністрам, а заодно прочитав власного вірша, присвяченого туркменській пастушій собаці. І вже наступного дня на вірш президента написали музику.

На запитання журналіста, чому все ж таки алабаї, відповідь була простоюа – патріотично (алабай – туркменська порода собак).

В агентстві зазначили, що алабаями президент цікавиться з 2017 року.

Нагадаємо, що У Туркменістані скасували вікову планку в 70 років для обрання президентом.

Окрім алабаїв, за час свого президентства Бердимухамедов написав ще понад 40 різних книг: про туркменських коней та туркменські лікувальні трави, про туркменських музикантів та туркменські килими, про свого діда, батька та матір.

Як повідомлялося, у Туркменістані затримують людей, які стоять у черзі до банкоматів.