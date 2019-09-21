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    У світі

    У Туркменістані восьмий день святкують публікацію книги президента «Туркменський алабай»

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    У Туркменістані восьмий день святкують публікацію книги президента «Туркменський алабай»
    Фото Altyn Asyr

    Алабаями президент цікавиться з 2017 року

    У Туркменістані тривають урочисті заходи, присвячені виходу у світ нової книги президента Гурбангули Бердимухамедова «Туркменський алабай».

    Про повідомили в ІА «Хроника Туркменистана».

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    «Святкування все ще продовжуються», – підтвердили в агентстві.

    Ще 13 вересня голова держави презентував свою книгу на засіданні Кабміну і подарував міністрам, а заодно прочитав власного вірша, присвяченого туркменській пастушій собаці. І вже наступного дня на вірш президента написали музику.

    На запитання журналіста, чому все ж таки алабаї, відповідь була простоюа – патріотично (алабай – туркменська порода собак).

    В агентстві зазначили, що алабаями президент цікавиться з 2017 року.

    Нагадаємо, що У Туркменістані скасували вікову планку в 70 років для обрання президентом.

    Окрім алабаїв, за час свого президентства Бердимухамедов написав ще понад 40 різних книг: про туркменських коней та туркменські лікувальні трави, про туркменських музикантів та туркменські килими, про свого діда, батька та матір.

    Як повідомлялося, у Туркменістані затримують людей, які стоять у черзі до банкоматів.

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