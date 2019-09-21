Мер Нью-Йорка відмовився від боротьби за пост президента США



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Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо відмовився від боротьби за висунення в кандидати на президентських виборах у США в 2020 році

Білл де Блазіо послався на те, що прийдешні вибори президента США - не його час

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив, що виходить з президентської кампанії в США перед виборами, які мають відбутися в 2020 році.

Про це повідомляє NBC.

Білл де Блазіо послався на те, що прийдешні вибори президента США - не його час.

«Я відчуваю, що вклав все, що міг, в ці праймеріз. Очевидно, це не мій час, тому я збираюся закінчити свою передвиборну кампанію», - заявив де Блазіо в інтерв'ю телепрограмі Morning Joe.

Рішення мера Нью-Йорка про вихід з президентської кампанії іронічно прокоментував у Twitter президент США Дональд Трамп.

«О ні, дійсно великі політичні новини, можливо, найбільша історія за останні роки. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, в якого в опитуваннях був твердий нуль, але мав великі можливості для зростання, вийшов з президентських перегонів. Нью-Йорк спустошений, він повертається додому», - написав він.

До слова, у серпні колишній конгресмен від Республіканської партії CША в штаті Іллінойс Джо Волш має намір брати участь в президентських перегонах, які триватимуть в США в 2020 році.