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    У світі

    Мер Нью-Йорка відмовився від боротьби за пост президента США

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    <p>Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо відмовився від боротьби за висунення в кандидати на президентських виборах у США в 2020 році</p> - Мер Нью-Йорка відмовився від боротьби за пост президента США

    Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо відмовився від боротьби за висунення в кандидати на президентських виборах у США в 2020 році

    Білл де Блазіо послався на те, що прийдешні вибори президента США - не його час

    Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив, що виходить з президентської кампанії в США перед виборами, які мають відбутися в 2020 році.

    Про це повідомляє NBC.

    Білл де Блазіо послався на те, що прийдешні вибори президента США - не його час.

    «Я відчуваю, що вклав все, що міг, в ці праймеріз. Очевидно, це не мій час, тому я збираюся закінчити свою передвиборну кампанію», - заявив де Блазіо в інтерв'ю телепрограмі Morning Joe.

    Рішення мера Нью-Йорка про вихід з президентської кампанії іронічно прокоментував у Twitter президент США Дональд Трамп.

    «О ні, дійсно великі політичні новини, можливо, найбільша історія за останні роки. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, в якого в опитуваннях був твердий нуль, але мав великі можливості для зростання, вийшов з президентських перегонів. Нью-Йорк спустошений, він повертається додому», - написав він.

    До слова, у серпні колишній конгресмен від Республіканської партії CША в штаті Іллінойс Джо Волш має намір брати участь в президентських перегонах, які триватимуть в США в 2020 році.

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