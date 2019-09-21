«А вы сами то это ели?» Путіна примусили проковтнути їжу російських солдатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Олексій Нікольский / РИА Новости

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу пригостив Путіна хлібом, який випікають для російських солдатів

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу пригостив президента Росії Володимира Путіна хлібом, який випікають для російських солдатів. Про це повідомляють російські видання.

Президент Росії скуштував страву з пересувної пекарні на військовому полігоні Донгуз в Оренбурзькій області.

Коли Шойгу запропонував Путіну шматок білого хліба, глава РФ запитав: «А ви самі-то це їли?»

Міністр відповів ствердно і додав, що «живий-здоровий» після цього. Потім Шойгу вказав Путіну на згущене молоко, мед, варення і трав'яний чай. Путін відламав шматок хліба і поділився ним з президентом Киргизстану Сооронбаєм Жеенбековим, який також за прикладом Путіна вирішив вмочити хліб у згущене молоко.