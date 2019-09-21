У Білому домі підтвердили, що зустріч Зеленського і Трампа відбудеться 25 вересня



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Президент США Дональд Трамп

Згідно з повідомленням, президет США «закличе всі сторони виконувати» свої зобов’язання згідно з Мінськими угодами

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня. Про це повідомив представник Білого дому, повідомляє Радіо Свобода.

Очікується, що Зеленський і Трамп обговорять, зокрема, процес врегулювання війни на Донбасі, а також співпрацю України та США в галузях енергетики і торгівлі. Крім того, темою переговорів може стати занепокоєність Вашингтона спроби Китаю «заволодіти інтелектуальною власністю України», зазначили у Білому домі без уточнення деталей.

У Білому домі також анонсували, що Трамп «закличе всі сторони виконувати» свої зобов’язання згідно з Мінськими угодами.

Як повідомлялось, 23-26 вересня президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку. Також у Нью-Йорку глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн.

Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як повідомляв «Главком», Україна окреслила власні пріоритети порядку денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу.

Напередодні початку 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, до її порядку денного включено окремий пункт, який стосується тимчасово окупованих територій України - Криму та Донбасу, що дозволить легше виносити у залу резолюції з цієї теми.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп тисне на Зеленського, щоб той допоміг йому з виборами. Американський президент, за даними The Washington Post, намагається домогтися поновлення розслідування в Україні проти свого головного конкурента Джо Байдена.

За інформацією The Wall Street Journal, Трамп вісім разів згадував про Байдена у розмові з Зеленським.

Натомість Трамп прямо заявив журналістам у Білому домі, що не обговорював жодних питань щодо Байдена із президентом Зеленським.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, який недавно побував в Україні і зустрівся із Зеленським, запевняє, що Трамп все ж висував вимоги Зеленському, а в Україні боялися їх ігнорувати.

Джозеф Байден відреагував на скандал щодо тиску президента США Дональда Трампа та вимагає оприлюднити розшифровку розмови із Зеленським.

До слова, 19 вересня юрист Джордж Конвей, чоловік наближеної до Трампа радниці Келліан Конвей, закликав до імпічменту Трампа через спроби тиску на Україну.