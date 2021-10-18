У Вашингтоні вивели з експлуатації одразу половину вагонів метро

Керівництво метрополітену ініціювало перевірку рухомого складу через нещодавню надзвичайну подію

Метрополітен Вашингтона прийняв рішення про припинення експлуатації понад половини вагонів до з'ясування обставин сходу з рейок одного з поїздів, який відбувся 12 жовтня. Про це повідомляє Reuters.

Відповідне рішення було прийнято після того, як під час перевірки рухомого складу було виявлено дефекти, аналогічні тим, що виникли під час нещодавньої аварії.

«У рамках розслідування причин сходу з рейок поїзда на синій гілці, метрополітен виводить з експлуатації всі вагони серії 7000, які складають близько 60% його залізничного парку», – йдеться в повідомленні.

Без цих вагонів у метро будуть курсувати близько 40 поїздів, інтервал між якими складатиме близько пів години. Мешканців американської столиці вже попередили, що це може призвести до значних затримок у години пік.

Нагадаємо 12 жовтня між станціями Рослін та Арлінгтонське кладовище метрополітену Вашингтона сталась аварія, що призвела до закриття частини синьої гілки місцевого метро. За даними The Washington Post, в результаті події ніхто з 187 пасажирів не постраждав.

Нагадаємо, у США внаслідок сходження поїзда з рейок постраждали десятки людей, є загиблі.

Читайте також: