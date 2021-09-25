У Львові трамвай зійшов з рейок (фото)

Аварія сталася через незадовільний стан полотна

У Львові, на вулиці Княгині Ольги, зійшов з рейок трамвай. Про це пишуть у «Зручне місто» в Facebook.

Аварія сталася через незадовільний стан полотна, який давно потребує реконструкції.

Згідно із повідомлення, аварія сталася в другій половині дня, на вулиці Княгині Ольги.

Нагадаємо, в Дніпрі трапилася страшна аварія, в результаті якої постраждало три людини, а одна молода дівчина загинула.

До слова, 25 вересня водійка «Toyota Camry» в’їхала у паркан охоронної території у Конча-Заспі. Як розповіли свідки, жінка рухалась у напрямку Києва і заснула за кермом.