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    У світі

    У Вашингтоні запровадили надзвичайний стан

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    У Вашингтоні запровадили надзвичайний стан

    Сьогодні мер Мюріел Баузер оголосила надзвичайний стан та надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я, що набуває чинності негайно

    У столиці США Вашингтоні оголосили режим надзвичайного стану через стрімке поширення коронавірусу. Про це повідомляється на сайті мера Вашингтона Мюріел Баузер.

    «Сьогодні мер Мюріел Баузер оголосила надзвичайний стан та надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я, що набуває чинності негайно», - йдеться у заяві.

    Раніше у Вашингтоні рекомендували відкласти або скасувати несуттєві масові збори до 31 березня. Також розглядають можливість дистанційного навчання.

    На цей момент у Вашингтоні зафіксовано 10 випадків зараження коронавірусом.

    Як повідомляє CNN, в США зафіксовано 1 272 випадки зараження коронавірусом та 38 смертей від нього.

    Загалом, станом на ранок 12 березня у світі новим коронавірусом заражено вже 126 259 осіб, а кількість померлих становить 4 638.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії різко зросло кількість жертв коронавірусу. Станом на вечір 11 березня було зафіксовано 827 летальних випадків. Кількість випадків інфікування зросла на дві тисячі й при цьому перевищила 12 тисяч.

    Як відомо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі. Останнього разу пандемія у світі оголошувалася у 2009 році, коли було зафіксовано спалах «свинячого» грипу.

    США мер надзвичайний стан навчання коронавірус
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