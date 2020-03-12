Укрпошта працює у звичайному режимі під час обмежень через коронавірус



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В Укрпошті зазначають, що на випадок поширення інфекції підприємство має запас респіраторів та понад 100 тисяч масок

Компанія й надалі доставлятиме пенсії та грошові виплати мільйонам клієнтів, особливо пенсіонерам

Укрпошта продовжує працювати у звичайному режимі після оголошення всеукраїнського карантину через поширення коронавірусу COVID-19. Про це йдеться на сторінці Укрпошти у Facebook.

«Як відомо, з метою протидії поширенню коронавірусу, 11 березня українським урядом ухвалене рішення обмежити масові заходи за участю понад 200 осіб та запровадити карантин у навчальних закладах. Укрпошта, як стратегічно важливий об’єкт інфраструктури, продовжує працювати у звичайному режимі», - йдеться у заяві.

Зазначається, що компанія й надалі доставлятиме пенсії та грошові виплати мільйонам клієнтів, особливо пенсіонерам, які є найбільш вразливою категорією можливого інфікування коронавірусом.

«Вони також зможуть здійснювати комунальні платежі вдома, отримувати побутові товари і продукти першої необхідності, щоб не піддаватися ризику і не йти в магазини, або в місця значного скупчення людей. Підприємство продовжить приймати і відправляти посилки в Україні та за її межі», - зазначається у повідомленні.

Водночас, в Укрпошті наголошують, що стежать за розвитком ситуації і роблять все можливе, щоб робота працівників підприємства залишалась й надалі безпечною, тому пропонують поширюють інструкцію, як протидіяти коронавірусу серед відвідувачів:

часто і ретельно мийте руки водою і милом,

закупку у звичайних магазинах замініть на онлайн-шопінг з доставкою додому,

щоб уникнути черг при відправці чи отриманні посилок, рекомендуємо приходити у поштові відділення після 13.00. А платежі сплачувати до 13.00 зі знижкою 50% на комісію.

зберігайте спокій та не поширюйте паніку. Від цього теж залежить ваше здоров’я.

Також в Укрпошті зазначають, що на випадок поширення інфекції підприємство має запас респіраторів та понад 100 тисяч масок. «Найближчим часом поштові відділення, сортувальні центри та офісні об’єкти будуть забезпечені більш ніж 11000 дезінфекторами», - зазначається у повідомленні.

Окрім того, зазначається, якщо працівник Укрпошти не може залишити малолітню дитину на час карантину в навчальних закладах, він має звернутися до свого керівника, щоб оформити відпустку або віддалений доступ роботи та провести цей час вдома.