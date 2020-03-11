Пандемія коронавірусу: про що треба знати



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У ВООЗ заявили, що хвороба Covid-19 може бути розцінена як пандемія

Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією. Як вже відомо, про заявив в середу на брифінгу в Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Ми прийшли до висновку, що хвороба Covid-19 може бути розцінена як пандемія», — сказав він.

Гендиректор попередив, що слово «пандемія» не слід використовувати «необережно».

«Якщо його неправильно використовувати, то воно викличе страх або невиправдану згоду з тим, що боротьба програна, і це призведе до непотрібних страждань і смертей», — сказав він. Характеристика нинішнього спалаху як пандемії «нічого не змінює в оцінці з боку ВООЗ загрози вірусу», і не веде до зміни її діяльності, а також завдань, які стоять перед країнами в боротьбі з інфекцією, підкреслив він. Глава ВООЗ нагадав, що нинішній спалах — перша пандемія, викликана коронавірусом.

Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

Глава організації підкреслив, що ВООЗ щодня закликає країни вживати жорстких заходів для боротьби з поширенням інфекції. Гебрейесус вважає, що країни повинні активізувати механізми реагування на надзвичайну ситуацію, повідомляти громадянам про існуючі ризики і методи захисту, а також ізолювати всіх хворих і тих, хто з ними контактував.

Всього в 114 країнах світу зареєстровано близько 119 тисяч випадків зараження Covid-19. При цьому, як підкреслив Гебрейесус, більше 90% всіх випадків припадає на чотири країни, в двох з яких спостерігається значне зниження кількості хворих. За словами глави ВООЗ, представники 81 країни не заявляли про зараження своїх громадян коронавірусом, в ще 57 країнах мова йде про менш 10 хворих.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).