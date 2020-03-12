Коронавірус в Європі. Усі дороги ведуть від Риму?

Станіслав Желіховський Кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС

Станіслав Желіховський

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фото: thetimes.co.uk

Звичайно, часи славетної Римської імперії давно канути в Лету... Однак

«Усі дороги ведуть до Рима» (лат. Omnes viae Romam ducunt) — давнє латинське прислів’я, яке відоме багатьом мешканцям нашої планети. І не дарма, адже ще в античні часи саме давні римляни прославилася тим, що для воєнних, політичних та економічних цілей в усі куточки своєї імперії будували довгі прямі дороги, які пересікалися саме в її метрополії — Римі. Зазначене, без перебільшення, можна вважати першим проявом глобалізаційних чинників на Європейському континенті й з тих пір наявність зручних шляхів пересування вважається чи не головною ознакою цивілізованості того чи іншого суспільства.

Звичайно, часи славетної Римської імперії давно канути в Лету, на місті якої за останні дві тисячі років виникала велика кількість держав, включно з сучасною Італійською Республікою. Однак Рим, хоча не відіграє такого геополітичного значення, як в епоху Античності, залишається важливим містом Західного світу, зокрема через свій столичний статус країн-члена G7, Європейського Союзу, НАТО та інших західних об’єднань, що включають саме ті держави, які мають наявну мережу як відмінних доріг, так і інших інфраструктурних об’єктів та благ вже сучасної людської цивілізації. Також на території Риму знаходиться апостольська столиця західних християн — Ватикан, який виступає свого роду сполучною ланкою між античністю та нашою добою, підтримуючи актуальність зазначеного вище латинського прислів’я для вірян Католицької церкви та інших груп людей.

Та на жаль, на початку 2020 року людство постало перед новим викликом, а саме спалахом коронавірусу SARS-CoV-2, джерело якого виникло на території Китаю, з породженням летальних наслідків для громадян Піднебесної й інших держав. Так склалося, що саме через глобалізаційні процеси, які мають місце у модерному світі, в Італії було зафіксовано найбільший спалах коронавірусної хвороби серед європейських країн, через що 9 березня 2020 року уряд Джузеппе Конте поширив суворі заходи карантину по всій країні.

Звичайно, Італійська Республіка потрапила під приціл спостереження усіх сусідніх і дальніх держав, адже велика кількість громадян останніх з тих чи інших причин відвідують цю середземноморську країну, погрожуючи «імпортувати» з собою штам жахливого захворювання. Не є виключенням і Україна, громадяни якої досить часто або подорожують до Італії, або є працевлаштованими на її території. Тому не видається дивним той факт, що перший випадок захворювання в Україні на початку березня-місяця було виявлено у жителя міста Чернівців, що повернувся саме з Італії.

Таким чином, прислів’я «Усі дороги ведуть до Рима» на певний час (є сподівання, що це буде ненадовго), може отримати свій антипод, отримавши форму «Усі дороги ведуть від Риму». Адже страх світового співтовариства перед розповсюдженням COVID-19 може призвести до справжньої ізоляції як Італії, так і всього регіону, який колись славився якісними мощеними сполученнями.

Як би там не було, людству потрібно запастися витримкою, холодним розумом та вчасними заходами, які, приміром, мають місце в Італійській Республіці, щоб не допустити ознак епідемії і паніки серед населення. Адже у випадку неконтрольованого хаосу або, тим паче, радикальних заходів, які можуть виникнути у відповідь, наша цивілізація може опинитися на краю прірви, з долею, подібної на ту, що чекала на славетний Давній Рим. І тоді, з вини самих мешканців планети, знову може початися епоха темних віків на невизначений період часу.

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