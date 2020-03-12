В Італії коронавірусом за добу заразилися 2313 людей



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В Італії виявили 2 313 нових випадків зараження за добу

Загалом у світі кількість інфікованих зросла до 126 932

Від захворювань, які викликає коронавірус SARS-CoV-2, у світі померли 4 637 людей. Водночас одужали 68 265 інфікованих.

Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Загалом у світі кількість інфікованих зросла до 126 932. Більшість випадків інфікування, 80 932, зафіксували на материковому Китаї. Швидко продовжує зростати кількість інфікованих в Італії — до 12 462 та Ірані — до 9 000.

У Південній Кореї наразі 7 755 людей інфікувалися, однак жодного випадку за останню добу.

В Італії, зокрема, виявили 2 313 нових випадків зараження за добу, загалом 827 людей там померли від коронавірусу.

Також відомо про 2 384 інфікованих у Франції, 2 277 — в Іспанії, 1966 — в Німеччині та 1312 — у США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайська влада очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня. За межами провінції Хубей практично не фіксують нові випадки захворювання.

Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.

Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.