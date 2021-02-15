У Вашингтоні затримана озброєна жінка з листом для Байдена

66-річна жінка намагалася проникнути на територію резиденції президента США

Співробітники поліції затримали поряд з Білим домом жінку, в автомобілі якого було знайдено заряджений пістолет.

Про це повідомляє телеканал Fox News, посилаючись на правоохоронні органи.

За попередньою інформацією, 66-річна жінка намагалася проникнути на територію резиденції президента США Джозефа Байдена, щоб передати йому лист.

При цьому її супроводжував чоловік з пневматичною рушницею.

Відзначається, що затриману вже передали Секретній службі США, яка займається охороною перших осіб держави.

Раніше президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом посилити умови продажу зброї.

«Сьогодні я звертаюся до Конгресу із закликом провести реформу законів про зброю, заснованих на здоровому глузді, в тому числі включають в себе вимогу перевірки особистості при продажу зброї, заборона на штурмову зброю та магазини великої місткості, а також виключення можливості уникати відповідальності для виробників зброї, які свідомо поширюють його на вулицях», – заявив Байден.

Байден звернувся до Конгресу в річницю трагічних подій у Флориді.

Як відомо, 14 лютого минулого року у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина: загинули 17 людей.