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    Байден запропонував посилити продаж зброї в США

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    Байден запропонував посилити продаж зброї в США - Байден запропонував посилити продаж зброї в США
    Байден запропонував посилити продаж зброї в США

    Байден звернувся до Конгресу в річницю трагічних подій у Флориді

    Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом посилити умови продажу зброї.

    Про це повідомляється на сайті Білого дому.

    «Сьогодні я звертаюся до Конгресу із закликом провести реформу законів про зброю, заснованих на здоровому глузді, в тому числі включають в себе вимогу перевірки особистості при продажу зброї, заборона на штурмову зброю та магазини великої місткості, а також виключення можливості уникати відповідальності для виробників зброї, які свідомо поширюють його на вулицях», – заявив Байден.

    Байден звернувся до Конгресу в річницю трагічних подій у Флориді.

    Як відомо, 14 лютого минулого року у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина: загинули 17 людей.

    Підозрюваний у нападі на учнів школи у Флориді з вогнепальною зброєю 19-річний Ніколас Круз зізнався у скоєному. Йому загрожує смертельний вирок.

    Після цього прес-секретар Білого дому повідомила, що президент США Дональд Трамп підтримує посилення контролю за обігом зброї в країні.

    Натомість Верховний суд США відхилив позов про посилення контролю за обігом зброї

    Згодом президент США Дональд Трамп запропонував дозволити вчителям носити із собою зброю для самооборони.

    Вчителі повинні пройти 144-годинний курс навчання володіння вогнепальною зброєю.

    Теги: США Дональд Трамп Флорида навчання президент вирок стрілянина
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