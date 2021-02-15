Байден запропонував посилити продаж зброї в США

Байден звернувся до Конгресу в річницю трагічних подій у Флориді

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом посилити умови продажу зброї.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

«Сьогодні я звертаюся до Конгресу із закликом провести реформу законів про зброю, заснованих на здоровому глузді, в тому числі включають в себе вимогу перевірки особистості при продажу зброї, заборона на штурмову зброю та магазини великої місткості, а також виключення можливості уникати відповідальності для виробників зброї, які свідомо поширюють його на вулицях», – заявив Байден.

Байден звернувся до Конгресу в річницю трагічних подій у Флориді.

Як відомо, 14 лютого минулого року у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина: загинули 17 людей.

Підозрюваний у нападі на учнів школи у Флориді з вогнепальною зброєю 19-річний Ніколас Круз зізнався у скоєному. Йому загрожує смертельний вирок.

Після цього прес-секретар Білого дому повідомила, що президент США Дональд Трамп підтримує посилення контролю за обігом зброї в країні.

Натомість Верховний суд США відхилив позов про посилення контролю за обігом зброї

Згодом президент США Дональд Трамп запропонував дозволити вчителям носити із собою зброю для самооборони.

Вчителі повинні пройти 144-годинний курс навчання володіння вогнепальною зброєю.