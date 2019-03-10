У Венесуелі Гуайдо та Мадуро вивели своїх прибічників на вулиці Каракаса



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У Венесуелі третій день триває масштабне відключення електрики

Вулиці столиці Венесуели посилено патрулюють поліцейські та військові

Прихильники опозиції та влади Венесуели одночасно провели в суботу, 9 березня, масові акції в різних районах столиці країни Каракаса. Опозиційні активісти протестували проти уряду Ніколаса Мадуро. Вийти на мітинг закликав у Twitter тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо.

Прихильники Мадуро натомість протестували проти «агресії» США щодо Венесуели, передає інформагенція AP. Організатори назвали цю акцію «днем антиімперіалізму».

Вулиці Каракаса посилено патрулюють правоохоронці зі спецзасобами, присутні також поліцейські загони на мотоциклах. За словами опозиціонерів, силовики розібрали сцену, яку вони встановили на вулиці до початку своєї акції. Хуан Гуайдо запевнив, що дії правоохоронців не зупинять протестувальників.

«Сьогодні ми покажемо це їм на вулицях», - пообіцяв він.

Протестні настрої посилив той факт, що у Венесуелі третій день триває масштабне відключення електрики. У Каракасі і прилеглих штатах електропостачання вдалося відновити 8 березня лише на кілька годин. Кілька ліній метро знеструмлені, міжнародний аеропорт Майкетія працює нестабільно, телефонний зв'язок та інтернет майже відсутні.

Джерело: Deutsche Welle