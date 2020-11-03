У Відні скасували заняття в школах через теракт

Глава МВС Австрії Карл Нехаммер також закликав усіх по можливості не виходити на роботу і працювати з дому

У вівторок, 3 листопада, у Відні скасували заняття в школах у зв’язку з серією нападів невідомих у місті.

Про це повідомляється на сторінці міста в Twitter.

«У зв’язку з нинішньою ситуацією завтра у Відні не буде обов’язковою шкільна освіта. Тому діти можуть залишатися вдома, вибачте. Для всіх, для кого це неможливо, школи, звичайно ж, відкриті. Залишайтеся в безпеці і перш за все здоровими!», — йдеться в повідомленні.

Глава МВС Австрії Карл Нехаммер також закликав усіх по можливості не виходити на роботу і працювати з дому.

Він також закликав людей уникати центру міста.

Як повідомляє ОЕ24, в центрі Відня також обмежено рух нічних автобусів.

Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів - ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. Один злочинець був застрелений.

ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі - правоохоронці.