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    У світі

    У Відні скасували заняття в школах через теракт

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    Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями - У Відні скасували заняття в школах через теракт
    Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями

    Глава МВС Австрії Карл Нехаммер також закликав усіх по можливості не виходити на роботу і працювати з дому

    У вівторок, 3 листопада, у Відні скасували заняття в школах у зв’язку з серією нападів невідомих у місті.

    Про це повідомляється на сторінці міста в Twitter.

    «У зв’язку з нинішньою ситуацією завтра у Відні не буде обов’язковою шкільна освіта. Тому діти можуть залишатися вдома, вибачте. Для всіх, для кого це неможливо, школи, звичайно ж, відкриті. Залишайтеся в безпеці і перш за все здоровими!», — йдеться в повідомленні.

    Глава МВС Австрії Карл Нехаммер також закликав усіх по можливості не виходити на роботу і працювати з дому.

    Він також закликав людей уникати центру міста.

    Як повідомляє ОЕ24, в центрі Відня також обмежено рух нічних автобусів.

    Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів - ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

    В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

    Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. Один злочинець був застрелений.

    ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі - правоохоронці.

    МВС теракт злочинець
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