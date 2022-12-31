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Аналітики ISW пояснили, чому Росія почала частіше використовувати «Шахеди»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Аналітики ISW пояснили, чому Росія почала частіше використовувати «Шахеди»
Росія останнім часом активізувала використання іранських безпілотників
фото з відкритих джерел

Аналітики ISW переконані, що Росія отримала чи очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану

Російські окупанти змушені все частіше використовувати безпілотники для атак на українські об'єкти критичної інфраструктури, оскільки у них закінчуються запаси високоточних ракет. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

У ніч з 29 на 30 грудня росіяни запустили 16 безпілотників Shahed-131 і -136 по цілях в Україні. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, українські засоби ППО збили всі ці безпілотники.

Атаки російських безпілотників відбулися після масованої серії російських ракетних і безпілотних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України 29 грудня, під час яких окупанти запустили 23 безпілотники, більшість з яких були «Шахедами».  

В ISW відзначають, що використання російськими військовими 39 безпілотників за останні два дні, використання 30 безпілотників «Шахед-131» і «Шахед-136» в ніч з 18 на 19 грудня, а також використання 13 безпілотників «Шахед» 14 грудня свідчить про значне збільшення кількості нещодавніх випадків застосування російськими військами цих систем в Україні.

За оцінкою ISW, збільшення темпів атак російських безпілотників може свідчити про те, що російські сили накопичили більше безпілотників іранського виробництва після тритижневого періоду (з 17 листопада по 7 грудня) їх невикористання, або що Росія отримала чи очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану.

«Російські сили, ймовірно, ще більше збільшили темпи атак безпілотників, намагаючись підтримати свою кампанію проти української критичної інфраструктури, зважаючи на те, що їхні запаси високоточних ракет, ймовірно, вичерпані.

Російські військові, ймовірно, продовжуватимуть використовувати все більшу кількість цих систем для атак на цивільні об'єкти в Україні у своїй хибній спробі зламати українську волю до боротьби», – йдеться у звіті.

Аналітики ISW пояснили, чому Росія почала частіше використовувати «Шахеди» фото 1

Основні висновки ISW за 30 грудня:

  • У ніч з 29 на 30 грудня російські війська завдали удару по Києву безпілотниками іранського виробництва.

  • Володимир Путін відкрив двері для подальшої інституціоналізації корупції в РФ.

  • Російські війська продовжували проводити контратаки по лінії Сватове-Кремінна.

  • Українські війська завдали ударів по місцях зосередження російських військ у Луганській області.

  • Окупаційні війська продовжували наступальні операції в районі Авдіївки та Бахмута, де темпи російських наступальних операцій, можливо, сповільнилися у порівнянні з попередніми днями.

  • Російське джерело повідомило, що окупанти провели наземні атаки у Запорізькій області.

  • Російські та українські джерела продовжували обговорювати, чи відбудеться і коли відбудеться друга хвиля мобілізації в Росії.

  • Російські чиновники продовжують проводити політику інтеграції окупованих територій до складу РФ.

Нагадаємо, 30 грудня міністр оборони України Олексій Резніков звернувся із попередженням до російських мобілізованих. Він наголосив, що у жителів великих російських міст є тиждень часу для здійснення вибору, адже російська влада планує закрити кордони для чоловіків та оголосить воєнний стан, почавши чергову хвилю мобілізації.

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Теги: росія війна обстріл Україна безпілотник ракета

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