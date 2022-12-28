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Ізраїль посилено готується напасти на Іран – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ізраїль посилено готується напасти на Іран – Bloomberg
Ізраїль підвищив готовність до нападу
Фото: depositphotos

Триває підготовка військових до нанесення ударів по ядерних об'єктах

Ізраїль підвищив свою готовність до нападу на Іран. Про заявив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц. Він послався на підготовку військових до нанесення ударів по ядерних об'єктах, пише Bloomberg.

Виступаючи на церемонії вручення дипломів військово-повітряним силам (ВПС), Ганц сказав, що одного разу пілоти можуть бути покликані взяти участь у такому наступі

«Ви можете через два-три роки перетнути небо на сході і взяти участь в атаці на ядерні об'єкти в Ірані, до якої ми готуємося, при цьому значно підвищуючи готовність в останні роки», – сказав Ганц.

Як повідомлялося, Ізраїль та Росія уклали домовленості у галузі безпеки. Вони «створюють обмеження» щодо допомоги Єрусалиму Україні. Відповідну інформацію повідомив посол Ізраїлю у Києві Міхаель Бродський

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Теги: росія міністр Ізраїль Іран Китай посол Євген Корнійчук

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