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Росіяни відзначилися кумедною погрозою на адресу Латвії

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Росіяни відзначилися кумедною погрозою на адресу Латвії
Росія обіцяє Ризі «асиметричну відповідь» за знесення рядянських меморіалів
фото: Вікіпедія

Посла Латвії викликали до МЗС РФ через знесення радянських меморіалів 

Посол Латвії в РФ Маріс Ріекстіньш викликаний у МЗС РФ, де йому було заявлено «рішучий протест» через знесення радянських пам'яток та «протиправні дії щодо російської власності», повідомляють російські ЗМІ.

«Підкреслено, що вся відповідальність за ці та інші ворожі дії цілком лягає на латвійську сторону. Залишаємо за собою право на кроки у відповідь, у тому числі асиметричні, які обов'язково будуть чутливі для Риги», – заявили в МЗС РФ. 

Щоправда, що саме означає «асиметрична» російська відповідь, дипломати не уточнювали. 

Нагадаємо, незабаром після початку російського вторгнення в Україну в Латвії було ухвалено закон, що дозволяє демонтувати радянські пам'ятники. Торішнього серпня в Ризі знесли пам'ятник воїнам-визволителям, демонтаж якого обговорювався багато років.

Також після початку війни латвійська влада оголосила про плани конфіскувати російську власність –Будинок Москви в Ризі та санаторій «Бурштиновий берег» у Юрмалі. А напередодні, 9 листопада, було знесено останній у Латвії великий меморіал радянським воїнам – пам'ятник «Визволителям Резекне». 

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Теги: влада закон протест росіяни Латвія

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