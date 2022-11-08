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Знесення пам’ятника Катерині ІІ: Одеська ОВА повідомила подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Знесення пам’ятника Катерині ІІ: Одеська ОВА повідомила подробиці
Жителі Одеси нещодавно проголосували за демонтаж пам'ятника Катерині ІІ
фото з відкритих джерел

Представник Одеської ОВА зазначив, що питання демонтажу пам’ятника Катерині ІІ буде закрите «найближчим часом»

Речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук запевнив, що пам’ятник Катерині ІІ в Одесі не руйнуватимуть, його просто демонтують і перевезуть. Про це представник обласної адміністрації розповів у ефірі телемарафону.

«Чотири фігури пам’ятника «Засновникам Одеси» повернуться до музею. Що стосується фігури Катерини ІІ, яка не має ніякої цінності, вона буде у безпечному місці. Це буде демонтаж, це не буде розрухою, руйнацією», – сказав він, додавши, що для скульптури російської імператриці «знайдеться місце».

Братчук додав, що питання щодо демонтажу пам’ятника буде закрите «найближчим часом».

Нагадаємо, раніше Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника російські імператриці Катерині ІІ. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який раніше виступав проти знесення пам'ятника, заявив, що проголосує на сесії міськради за демонтаж пам’ятника.

6 листопада пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі місцева влада обнесла парканом. Саму скульптуру загорнули в чорний пакет

До слова, раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Згодом Труханов заявив, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано».

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Теги: Одеса пам'ятник

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