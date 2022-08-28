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У Волгоградській області спалахнув ринок (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Волгоградській області спалахнув ринок (відео)
Пожежу локалізували
фото з соцмереж

Займання сталося внаслідок недотримання правил техніки безпеки

У Волжському Волгоградської області (Росія) палав критий ринок площею більше 700 м². Про це повідомляють рашистські ЗМІ. 

За попередніми даними, займання сталося внаслідок недотримання правил техніки безпеки. Так, під час ремонту даху вибухнули балони з газом. Відомо, що людей евакуювали.

Станом на зараз пожежу локалізували. Проводиться розбирання конструкцій. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у березні рашисти знищили найбільший ринок Східної Європи «Барабашово» в Харкові. Він згорів ущент

Теги: ринок росія пожежа

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