У Волгоградській області спалахнув ринок (відео)
Займання сталося внаслідок недотримання правил техніки безпеки
У Волжському Волгоградської області (Росія) палав критий ринок площею більше 700 м². Про це повідомляють рашистські ЗМІ.
За попередніми даними, займання сталося внаслідок недотримання правил техніки безпеки. Так, під час ремонту даху вибухнули балони з газом. Відомо, що людей евакуювали.
Станом на зараз пожежу локалізували. Проводиться розбирання конструкцій. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у березні рашисти знищили найбільший ринок Східної Європи «Барабашово» в Харкові. Він згорів ущент.
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