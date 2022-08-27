У Росії чергова масштабна пожежа: палають склади

На ліквідації пожежі працюють кілька десятків рятувальників

Вогонь охопив площу близько 2 тис. кв м

У російському Комсомольську-на-Амурі сталася пожежа масштабна пожежа на складі. Вогонь охопив близько 2 тис. кв. м площі. Про це повідомляє російське МНС.

Повідомлення про пожежу надійшло об 11:00 за місцевим часом (4:00 за київським часом). На місце виїхали 25 пожежників та сім одиниць техніки.

Після прибуття перших розрахунків із двоповерхової будівлі ангарного типу йшов чорний густий дим і було видно відкрите полум'я. За словами адміністрації складу, у приміщенні знаходилися електрокабелі, лакофарбові матеріали.

Із будівлі до прибуття пожежних самостійно евакуювалися 22 особи.

Нагадаємо, 24 серпня у російській столиці загорілися склади.

Раніше у Підмосков'ї вночі горіла військова частина (відео).

Перед цим сталася пожежа у Підмосков’ї: є загиблі та багато поранених.