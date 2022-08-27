У Росії чергова масштабна пожежа: палають склади
Вогонь охопив площу близько 2 тис. кв м
У російському Комсомольську-на-Амурі сталася пожежа масштабна пожежа на складі. Вогонь охопив близько 2 тис. кв. м площі. Про це повідомляє російське МНС.
Повідомлення про пожежу надійшло об 11:00 за місцевим часом (4:00 за київським часом). На місце виїхали 25 пожежників та сім одиниць техніки.
Після прибуття перших розрахунків із двоповерхової будівлі ангарного типу йшов чорний густий дим і було видно відкрите полум'я. За словами адміністрації складу, у приміщенні знаходилися електрокабелі, лакофарбові матеріали.
Із будівлі до прибуття пожежних самостійно евакуювалися 22 особи.
Нагадаємо, 24 серпня у російській столиці загорілися склади.
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